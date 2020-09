Hrvaška: Fortenova v prodajo Leda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška Fortenova grupa je potrdila, da so prejeli vrsto nezavezujočih ponudb za prevzem zagrebškega podjetja Ledo Plus, podjetij Ledo Čitluk v BiH in Frikom v Srbiji ter še nekaj manjših podjetij iz segmenta zamrznjene hrane. Imen ponudnikov niso razkrivali, na Hrvaškem pa ugibajo, da je med ponudniki tudi hrvaška Podravka.