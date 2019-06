FedEx zaradi težav pr

Ameriško dostavno podjetje FedEx je vložilo tožbo proti ameriški vladi, ki ji zaradi omejitev pri izvozu in uvozu povzroča težave pri poslovanju na Kitajskem. Politika ameriške vlade naj bi glede na tožbo dostavnim podjetjem povzročala nepremostljivo oviro. Podjetje menda ne more ustrezno preveriti milijonov pošiljk vsak dan.

FedEx mora ugotoviti izvor in tehnološko sestavo vsebine paketov, da izpolni zahteve ameriške vlade, sicer sledi finančna kazen. Nekaj ur pred objavo novice o tožbi je Kitajska od FedExa zahtevala pojasnilo, zakaj se pošiljke podjetja Huawei v ZDA ne dostavljajo več.

Glavni izvršni direktor FedExa Fred Smith je na televiziji Fox News pojasnil, da je vlada oziroma ministrstvo za trgovino z izvozno-uvoznimi omejitvami glede kitajskega podjetja Huawei ustvarilo nemogoč položaj, v katerem mora biti FedEx 'policist' za 15 milijonov pošiljk na dan. Če le ena ni v skladu z regulacijami vlade, sledi kazen do 250.000 dolarjev.

FedEx skuša poslovati v skladu s pravili in potem prihaja do napak. Nekdo je iz Velike Britanije poslal v ZDA telefon podjetja Huawei, FedEx pa ga je napačno vrnil pošiljatelju, ker ni šlo za uvoz iz Kitajske. Napako so popravili z opravičilom, ampak tožba izpostavlja takšne primere, ki ustvarjajo zmedo in gospodarsko škodo.

Minister za trgovino ZDA Wilbur Ross je nato skušal pojasniti, da pravila zahtevajo, da podjetje ne sme zavestno dostaviti zadev, ki so v nasprotju s pravili. Ne zahteva pa, da je podjetje policist oziroma da bi vedelo, kaj je v vsakem paketu.

To je slaba tolažba za FedEx, ki ga tako preganjata ameriška in kitajska vlada. Slednja je uvedla preiskavo, ker določeni paketi Huaweija niso bili dostavljeni. Tožba FedExa zahteva, da se naj s težavami, ki jih sama ustvari, ukvarja vlada ZDA.