Februarja na letni ravni 40-odstotna rast gradbenih del

Vrednost opravljenih gradbenih del je bila februarja za 11,9 odstotka višja kot januarja in 40,3 odstotka višja kot februarja lani. Visoka rast na letni ravni je predvsem posledica ugodnega vremena, ki je omogočalo delo, je danes objavil državni statistični urad.

Februar je bil drugi mesec zapored z rastjo vrednosti gradbenih del na mesečni ravni. Vrednost del na stavbah je bila višja za 14,6 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 7,5 odstotka.

Vrednost del na stavbah je bila višja zaradi del na stanovanjskih stavbah - vrednost teh del je bila namreč za 64,5 odstotka višja kot januarja. Vrednost del na nestanovanjskih stavbah je bila za 2,3 odstotka nižja.

Na letni ravni, glede na februar lani, je bila vrednost del na stavbah višja za 46,3 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 33,9 odstotka.

Razlog so ugodne vremenske razmere

Vrednost del na stavbah so zvišala tako dela na stanovanjskih kot na nestanovanjskih stavbah - vrednost prvih je bila višja za 79,6 odstotka, drugih za 35,3 odstotka.

"Razlog za razmeroma visoko letno rast vrednosti opravljenih gradbenih del so bile predvsem ugodne vremenske razmere, ki so omogočale opravljanje del v februarju," so zapisali v statističnem uradu.

V prvih dveh mesecih je bila vrednost opravljenih gradbenih del za 20,4 odstotka višja kot v enakem obdobju lani. Vrednost del na stavbah je bila višja za 18,7 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 19,1 odstotka.