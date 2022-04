Energetika Ljubljana podražila zemeljski plin

Energetika Ljubljana je danes podražila zemeljski plin, cena za megavatno uro se bo po rednem ceniku zvišala z 39,90 na 48,50 evra in bo za kilovatno uro namesto 0,03990 znašala 0,04850 evra. Razlog so visoke borzne cene plina, so pojasnili in dodali, da ostajajo med ugodnejšimi dobavitelji.

Za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov se bo skupni mesečni strošek za april z vsemi dajatvami in DDV povečal za okvirno šest evrov in bo znašal 55 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa za okvirno 16 evrov in bo znašal 131 evrov, so ponazorili.

Gledano z vidika skupnega letnega stroška z vsemi dajatvami in DDV se bo strošek v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov povečal za okvirno 191 evrov in bo znašal 691 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa za okvirno 477 evrov in bo znašal 1.636 evrov.

Petrol je medtem napovedano podražitev plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce zamaknil z aprila na maj. Breme spremembe cen bo takrat zaradi izteka glavne kurilne sezone in manjše porabe energenta manjše, so ocenili. Cena se bo z majem povečala z 0,03075 na 0,04195 evra na kilovatno uro brez DDV in z 0,03752 na 0,051179 evra z DDV. Učinek sprememb bo družba razporedila med vse svoje gospodinjske in male poslovne odjemalce.