Elan prodan novemu lastniku

Skupina Elan je lani ustvarila 82,5 milijona evrov prihodkov, kar je za skoraj 15 odstotkov več kot leto pred tem. Zrasel je tudi operativni dobiček. K rasti so prispevale vse štiri divizije, saj je bila prodaja vseh programov višja kot leto pred tem.

Družba Wiltan Enterprises Limited, ki je v lasti londonskega sklada VR Capital, je podpisala pogodbo o prodaji in prenosu celotnega poslovnega deleža družbe Elan na podjetje, ki je v lasti finskega sklada KJK.

Transakcija bo po pričakovanjih zaključena v sredini leta 2019, po odobritvi agencije za varstvo konkurence.

Elanove izdelke uporabkljajo po vsem svetu

Elan je svetovni proizvajalec in dobavitelj športne opreme, opreme za prosti čas ter tehnološko naprednih kompozitov za trg vetrne energije. Družba je bila ustanovljena leta 1945. Zimska divizija v Elanu proizvaja smuči in snežne deske, navtična divizija jadrnice, družba Elan Inventa pa opremo za športne objekte in inovativne tribune. Po uspešnem začetku sodelovanja z vodilnim svetovnim proizvajalcem vetrnih turbin v letu 2010 je danes Elanova vetrna divizija ključni dobavitelj za njihovo dejavnost alternativne energije. Globalna znamka Elan za svoje kupce razvija vrhunske izdelke na sedežu v Begunjah na Gorenjskem. Elan je najbolj prepoznavna, najbolj globalna izmed vseh slovenskih znamk. Elanovi izdelki so v uporabi v več kot 60 državah po vsem svetu, je zapisano na spletni strani podjetja.

Da bo Elan dobil novega lastnika, se je obetalo že od pomladi. Na podlagi dobrega poslovanja je namreč več družb izrazilo interes za nakup podjetja kot celote ali njegovih posameznih divizij. Elan je zato najel svetovalca, ki je preveril njihov interes.

Elan je bil do sedaj v lasti finančnega sklada Wiltan Enterprises Limited oziroma sklada VR Capital. Kot pravi izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman, je omenjeni sklad običajno lastnik posamezne družbe, v katero investira, tri do pet let, ko izboljša njeno vrednost, pa jo proda naprej.

Reinvestirali skoraj deset milijonov evrov

Elan so od slovenskih državnih lastnikov kupili julija 2015. Od takrat so v podjetje reinvestirali skoraj deset milijonov evrov, kar je povsem drugače, kot se je delalo v preteklosti, ko je bil Elan v državni lasti. V zasebni lasti Elan investira denar, ki ga ustvarja, v nove objekte in nadaljnjo rast, poudarja Tirman.

Opozarja, da se je ob prevzemu Elana pojavila bojazen, da bo finančni investitor v želji po racionalizaciji poslovanja odpuščal zaposlene. Zgodilo se ravno nasprotno, podjetje je raslo, prav tako tudi število zaposlenih, ki jih je sedaj okoli 800.