Eko sklad ima spet denar

Vlada je sprejela letošnji poslovni in finančni načrt Eko sklada. Ta med drugim predvideva, da bo ta javni okoljski sklad zagotovil do 47 milijonov evrov sredstev za kreditiranje okoljskih naložb in 37 milijonov evrov nepovratnih spodbud za zmanjšanje rabe energije. Ob tem bo razpisal še za 38 milijonov evrov spodbud iz sredstev podnebnega sklada.

Poslovni in finančni načrt predvideva, da bodo v okviru sredstev za kreditiranje okoljskih naložb posebej ugodni krediti na voljo za projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah, in sicer za kreditiranje občanov, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov, občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti. Izjema so neposredni uporabniki državnega proračuna, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Eko sklad bo nadaljeval tudi z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za zmanjšanje porabe energije na podlagi zakona o učinkoviti rabi energije, za financiranje stroškov Eko sklada, svetovanja ENSVET, programa za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje centra za podpore ter subvencionirane obrestne mere pa je skupaj zagotovljeno še 3,45 milijona evrov.

Zmanjševanje energetske revščine

Predvideno je tudi nadaljevanje izvajanja nekaterih javnih pozivov iz preteklih let, razpisov, objavljenih konec 2021, in aktivnosti zmanjševanja energetske revščine v okviru projekta ZERO v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Za ta program so sredstva zagotovljena še v operativnem programu evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.

Na podlagi odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za 2022 in 2023 pa bodo sredstva podnebnega sklada prek Eko sklada namenjena tudi za nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi v višini 23 milijonov evrov evrov in za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo v višini 15 milijonov evrov.

Denarja zmanjkalo že v začetku marca

Prav na razpis za ta zadnja sredstva, objavljen decembra lani, je v luči energetske draginje in povečanega povpraševanja po namestitvi fotovoltaičnih panelov prispelo toliko prijav, da je denarja – razpisani so bili trije milijoni evrov – zmanjkalo že v začetku marca. Na ministrstvu so napovedovali nov razpis, a po nedavnih navedbah v medijih je zelo verjetno, da bodo dodatna sredstva porabljena prej za zadostitev povpraševanju na omenjenem razpisu s konca 2021.

Vlada je določila še, da se določi delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2022 v višini 1,7 milijona evrov, porabi pa se za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti.