Edinstveno v vsakem pogledu: nova stanovanja v prestolnici

Izvod časopisa Ljubljanske novice z dne 31. maja 1845. Kolizej je bil zgrajen leta 1848 in je svoje ime dobil po Vespazijanovem rimskem Koloseju. Zasnovan je bil kot vojašnica, poslovni in stanovanjski objekt. Ob začetku izkopa gradbene jame za projekt Schellenburg so maja 2020 odkrili skrite kositrne skrinjice, ki so 175 let skrivale svojevrsten zaklad – izvod časopisa Ljubljanske novice z dne 31. maja 1845 ter načrt zgradbe Kolizeja.

Projekt Palais & Villa Schellenburg nosi ime po Jakobu pl. Schellenburgu, ljubljanskem veletrgovcu, finančniku in mecenu, ki je deloval v 17. stoletju. Skupaj z ženo Ano Katarino pl. Hofstätter sta večji del svojega premoženja darovala v dobrodelne namene, predvsem pa ga namenila Ljubljani, njenemu razvoju in prebivalcem. V letu 1702 sta tako ustanovila uršulinski samostan, cerkev ter dekliško šolo, ki je naslednjih 170 let ostala edina šola za deklice v Ljubljani in sploh prva, ki je omogočila šolanje deklic že v tistem času.

Načrt Kolizeja najden v kositrni skrinjici.

Gradnja projekta Palais & Villa Schellenburg je stekla v maju 2020 z izkopom gradbene jame, ki je zdaj gotova in potekajo že prva groba gradbena dela, ki bodo trajala približno leto dni.

Prevzem stanovanj bo možen najpozneje do junija 2023. Investitor sporoča, da so podpisali že kar nekaj prodajnih pogodb za stanovanja različnih velikosti in da so s trenutnim rezultatom zelo zadovoljni.

Kompleks Schellenburg je sicer sestavljen iz dveh objektov: večje zgradbe Palais, ki sledi ritmu oblikovnega jezika pripadajočega poslovnega objekta, in manjše Ville, ki odraža značaj suverenega osamelca. Zgradbi sta zasnovani kot dialog dveh nasprotujočih si arhitekturnih slogov, obema pa so skupna visoka pričakovanja o bivanju. Razkošna stanovanja bodo vrhunske izvedbe in umetniške dovršenosti, investitor pa obljublja, da bodo na novo opredelila kulturo bivanja v Ljubljani.

Večja zgradba Palais ima sedem nadstropij z udobnimi in prostornimi stanovanji, ki jih je mogoče urediti glede na način življenja posameznega kupca. Stanovanja ustrezajo vsem sodobnim bivanjskim pričakovanjem in tako omogočajo kakovostno bivanje. Šesto nadstropje stavbe je okronano z dodatno, rahlo zamaknjeno penthouse terasno etažo. Sto deset luksuznih stanovanj z dvema do šestimi sobami merijo od 62 do razkošnih 345 kvadratnih metrov stanovanjskih površin ter zunanje površine v obliki balkonov, teras in lož. Penthouse s svojimi razkošnimi površinami teras stanovalcem ponuja slikovite razglede na park Tivoli, Ljubljanski grad in mesto.

V pritličje je umeščenih šest stanovanj s pogledom na vrt in poslovne površine, namenjene gastronomiji in drugim dejavnostim, ki bodo stanovalcem zagotavljale dodatno udobje. Pod kompleksom bo zgrajena garažna hiša.

Palais & Villa Schellenburg – edinstvena v vsakem pogledu

Samostojno stoječa Villa Schellenburg ima 15 ekskluzivnih stanovanj, ki se razprostirajo v šestih etažah. Štirinajst stanovanj ima površino od 119 do 225 kvadratnih metrov, razkošno stanovanje v penthousu pa meri 335 kvadratnih metrov. Odlikujejo jih premišljena razporeditev, vrhunski interier in skrbno izbrani materiali, jugozahodna fasada z odprtimi, skoraj popolnoma zastekljenimi ložami pa v stanovanja dovaja veliko naravne svetlobe in omogoča edinstven pogled na mesto.

Villa razkrije svoj vrhunec arhitekture na jugozahodni strani: očiten kontrast pročelju peščene barve z ozkimi, visokimi okni, ki daje vtis obrambne linije, je umestitev razkošnih lož. Tu se celotna stran zgradbe odpre in ustvarja neprekinjene prehode med notranjostjo in zunanjostjo. Skladno s tem so zasnovani tudi tlorisi: odprti dnevni prostori in jedilnice so umeščeni na jugozahodno stran, s čimer okolica postane del stanovanja.