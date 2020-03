Easyjet prizemljil celotno floto letal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je zaradi pandemije koronavirusa prizemljil celotno floto letal, so sporočili iz podjetja. Bodo pa njihova letala še naprej na voljo za morebitne "reševalne lete", s katerimi bodo v domovino pripeljali potnike, ki so obtičali v tujini, piše STA.

Po še ne videnih letalskih omejitvah in nacionalnih karantenah, ki veljajo v številnih evropskih državah, smo se odločili prizemljiti svoja letala, so zapisali v sporočilu za javnost. "V tej fazi še ne znamo napovedati gotovega datuma ponovne vzpostavitve komercialnih letov," so dodali, še piše STA.

Še vedno na voljo za reševanje državljanov

Letalski prevoznik, ki je večino letal prizemljil že prejšnji teden, je napovedal, da bodo njihova letala še vedno na voljo za reševanje državljanov, ki so v času pandemije ostali zunaj meja svojih držav. Zaenkrat so izvedli 650 tovrstnih letov in v domovine prepeljeli več kot 45.000 potnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.