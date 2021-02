Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) po odpravljenem ukrepu o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom od danes nadaljuje postopke prodaje stanovanjskih nepremičnin v večstanovanjskih objektih. Skupno je na voljo 27 stanovanjskih enot, so objavili.

V stanovanjskem naselju Nokturno Markovec je na voljo še zadnje prosto stanovanje. V večstanovanjskem objektu Park pod Javorniki v Postojni je na voljo še 10 stanovanj, osem stanovanj čaka na nove lastnike v naselju Škrjančevo v Radomljah. V Ljubljani, v Tacenskih brzicah, je na voljo še zadnjih osem stanovanj ter 11 dodatnih parkirnih mest, povzema STA.

Vsi prodajni postopki so se začeli lani, a so se zaradi protikoronskih ukrepov začasno ustavili. Ker se epidemiološka slika v Sloveniji v zadnjem obdobju izboljšuje, bo DUTB zainteresiranim kupcem spet lahko omogočila oglede posameznih stanovanjskih enot, so navedli. Več podrobnosti o nepremičninah si lahko ogledate tukaj.

Različni načini prodaje

Nepremičninske agencije, ki z DUTB sodelujejo pri prodaji navedenih stanovanjskih projektov, bodo oglede izvajale skladno z veljavnimi odloki in upoštevaje vsa priporočila o izvajanju dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Izbor prodajnega postopka bo prilagojen značilnostim in prodajnim fazam posameznega projekta. Tako se bodo stanovanjske enote v Parku pod Javorniki in v Nokturnu prodajale prek e-dražbe, stanovanja v Škrjančevem z zbiranjem zavezujočih ponudb po sistemu kdor prvi ponudi, prvi kupi, Tacenske brzice pa s klasičnim zbiranjem zavezujočih ponudb, so napovedali.