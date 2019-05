Drugi tir: prva slaba novica za Petriča, Škrabca in Polaniča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konzorcij družb Kolektor CPG, Pomgrad Stanka Polaniča (levo) in Riko Janeza Škrabca (desno) je oddal slabšo ponudbo.

Po tem, ko je Evropska investicijska banka (EIB) včeraj odobrila 250 milijonov evrov vredno posojilo za drugi tir Divača–Koper, ovir za njegovo gradnjo ni več. Že prvi razpisi pa nakazujejo, da največjim domačim gradbincem, ki so si pri projektu obetali največji kos pogače, morda ne bo šlo vse po načrtih. Te jim utegneta pokvariti ptujska gradbena skupina Nival in Jurij Krč, prvi mož telekomunikacijskega operaterja T-2.

Dve podjetji iz skupine Nival in družba Ekorel, ki je v lasti Krča, sta namreč oddali daleč najugodnejšo ponudbo na razpisu za gradnjo objektov za prečkanje doline Glinščice na trasi drugega tira, ki ga je objavilo projektno podjetje 2TDK. Ponujena cena konzorcija znaša slabih osem milijonov. To je približno 5,5 milijona evrov manj od ponudbe, ki jo je oddal konzorcij velikih treh: Kolektor CPG, Rika Janeza Škrabca in Pomgrad Stanka Polaniča.

So si veliki že razdelili železniške posle?

Gre za prvo večje presenečenje v boju za posle na drugem tiru, ki ga EIB ocenjuje na okrog 1,2 milijarde evrov. Pri teh so za velike favorite vsaj zaradi dveh razlogov veljali Kolektor, Riko in Pomgrad.

Prvi razlog so njihovi dosedanji posli na železniškem omrežju:

, namreč skupaj s sarajevsko družbo Euroasfalt že zdaj opravlja 15 milijonov evrov vredna pripravljalna dela na trasi drugega tira. Družba Kolektor Koling vodi konzorcij za 47 milijonov evrov vredno nadgradnjo proge med Celjem in Rimskimi Toplicami. Družba Kolektor CPG je član konzorcijev za nadgradnjo prog Poljčane–Slovenska Bistrica (27 milijonov evrov) in Maribor–Počehova (55 milijonov evrov). V obeh konzorcijih sodeluje tudi Pomgrad, ki sam vodi konzorcij za 44 milijonov evrov vredno modernizacijo proge med Pesnico in Šentiljem.

Riko pa je direkcija za infstrastrukturo že dvakrat izbrala kot najugodnejšega ponudnika za 63 milijonov evrov vredno železniško postajo Pragersko, ki bi jo gradil skupaj z rusko družbo RZD International.

Drugi razlog je dejstvo, da se bo tudi na drugem tiru očitno nadaljevala praksa povezovanja največjih domačih gradbincev – vsaj pri projektih, za katere ne potrebujejo referenc tujih gradbenih družb.

Na razpis za most čez Glinščico tako ponudbe ni oddalo nobeno od preostalih velikih podjetij, ki v zadnjih dneh sodelujejo pri obnovi domače železniške infrastrukture: CGP Darija Južne, Železničarsko gradbeno podjetje (SŽ-ŽGP), Gorenjska gradbena družba (GGD) ali GH Holding Blaža Miklavčiča, iz katerega je konec lanskega leta v upravo podjetja 2TDK prišel Marko Brezigar.

Štajerska gradbinca in lastnik T-2

Karte sta se zato odločila premešati nova igralca. Skupina Nival je v zadnjih šestih letih opravila za približno 25 milijonov evrov poslov za javne in državne naročnike, večinoma v severovzhodni Sloveniji. Direkcija za infrastrukturo jo je lani izbrala za milijonov evrov vredno obnovo Savskega mostu v Kranju. Lastnika Nivala sta Marko Glavinič in Peter Marko.

Jurij Krč Foto: STA Precej bolj znano ime je Jurij Krč. Kranjski poslovnež je v prejšnjem desetletju gradil optično telekomunikacijo omrežja za operaterja T-2, ki ga je lastniško prevzel od propadlih cerkvenih Zvonov med prisilno poravnavo. V zadnjih letih je bil silovite sodne in druge bitke z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), v katerih je T-2 uspel ubraniti pred stečajem. V zadnjih mesecih naj bi na trgu iskal finančne partnerje za odkup terjatev do tega operaterja.

Družba Ekorel, ki jo Krč obvladuje prek podjetja Garnol, je lani ob dobrih šestih milijonih evrov ustvarila 326.000 evrov dobička. Ukvarja se z upravljanjem z odpadki, zbiranjem in predelavo sekundarnih surovin ter čiščenjem rezervoarjev. Vodi jo Zoran Pogačar, njen prokurist pa je Jure Valjavec, predsednik poslovodstva T-2.

Vse oči še vedno uprte v Karavanke

Kdaj bo podjetje 2TDK sprejelo odločitev o izbiri izvajalca za most čez Glinščico, za zdaj ni znano. V vmesnem času pa bodo oči velikih domačih gradbincev uprte v projekt gradnje vzhodne cevi predora Karavanke.

Foto: Klemen Korenjak Včeraj je Državna revizijska komisija zavrnila pritožbi Kolektorja CPG in konzorcija GGD-Metroslav (Češka) zoper odločitev Darsa, da bo izvajalca del za ta projekt izbral z neposrednimi pogajanji s šestimi kandidati. Med njimi je najugodnejšo, 89 milijonov evrov vredno ponudbo, oddala turška družba Cengiz. Na Darsu zdaj napovedujejo, da bi izvajalca del lahko izbrali jeseni, če ne bo novih pritožb ali zahtevkov za revizijo.

Kot je znano, je državna revizijska komisija februarja razveljavila Darsovo odločitev, da za gradnjo druge cevi karavanškega predora izbere Turke. Zaradi revizijskih postopkov v tej zadevi so na komisijo leteli številni očitki, zaradi katerih je v začetku aprila odstopil njen predsednik Borut Smerdel.