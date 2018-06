DRSI izbral izvajalce prenove železnic pri Pragerskem in Mariboru

DRSI je na portalu javnih naročil danes objavil odločitev o oddaji naročil za ureditev vozlišča Pragersko in za nadgradnjo železniške postaje Maribor. Prvo je vredno 63,2 milijona evrov, izbrana sta Riko in RZD International. Vrednost drugega je 55,5 milijona evrov, posel so dobili SŽ-ŽGP, Pomgrad, Kolektor Koling in GH Holding.

Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko bo Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) oddala soponudnikoma družbi Riko iz Ljubljane in RZD International iz Moskve za 63,2 milijona evrov skupaj z DDV. Njihova ponudba je bila najcenejša. Zoper odločitev je mogoča pritožba v osmih delovnih dneh, izhaja iz odločitve o oddaji javnega naročila.

Cilj Maribora je umik tovornega prometa iz mestnega središča

Kot pišejo spletne Finance, bo to, če ne bo revizije postopka, prvi projekt, ki ga bodo na slovenskem železniškem omrežju dobili Rusi. Časnik ugotavlja, da bi bilo pri tako velikem projektu nenavadno, če ne bi bilo revizije, a hkrati ugotavlja, da je trenutno v državi odprtih zelo veliko gradbišč, zmogljivosti izvajalcev pa so precej zasedene.

DRSI je izdal tudi odločitev o oddaji javnega naročila za nadgradnje železniške postaje Maribor, postaje Maribor Tezno in proge na odseku Maribor-Počehova. Izvedbo je oddal konzorciju ponudnikov iz Ljubljane, Idrije in Murske Sobote za 55,5 milijona evrov z DDV. Tudi na to odločitev je mogoča pritožba v osmih delovnih dneh.

Kot izhaja iz odločitve DRSI, sta nižjo ceno sicer postavila tako konzorcij ponudnikov Ginex International in Kostak kot konzorcij ponudnikov Riko in RZD International, a so obe zavrnili kot nedopustni, saj nista ustrezali zahtevam naročnika.

Cilj nadgradnje mariborskih postaj je, da se tovorni promet umakne iz središča mesta. Javno naročilo obsega nadgradnjo postaje v središču Maribora, ki naj bi imela po novem tri perone, ter nadgradnjo postaje v mestni četrti Tezno in progovnega odseka med Mariborom in Počehovo. Tako za to naložbo kot za ureditev vozlišča in postaje Pragersko je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada.