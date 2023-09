Doživela je mobing na delovnem mestu, njen odvetnik pa ji je zagotovil …

Foto: ARAG

Prepoznati mobing na delovnem mestu ni vedno preprosto, saj se ta oblika nadlegovanja pogosto pojavlja v subtilnih oblikah. Ključno je biti pozoren na znake in vzorce vedenja ter se zavedati, da lahko mobing negativno vpliva na življenje posameznika in delovno okolje.

Kako ga prepoznati?

Mobing označuje sistematično duševno, verbalno in ekonomsko nasilje, trpinčenje oziroma ustrahovanje. Gre za sovražno komunikacijo enega ali več sodelavcev, ki je sistematično usmerjena proti posamezniku ter traja daljše časovno obdobje (vsaj šest mesecev) in v pogostih intervalih (vsaj enkrat na teden). Za mobing na delovnem mestu je značilno predvsem, da je žrtev mobinga zaradi sodelavcev in/ali nadrejenih pod neznosnim psihičnim pritiskom.

Temeljno prepoved mobinga določa že 34. člen Ustave RS, v skladu s katerim ima vsakdo pravico do dostojanstva in varnosti, zagotovljena mu je nedotakljivost telesne in duševne celovitosti ter njegove zasebnosti in osebnostnih pravic.

Gledano v celoti mobing pomeni resno težavo, ki zahteva odločno ukrepanje, da se ga prepreči in ustavi.

Različne oblike

Mobing na delovnem mestu se lahko pojavi v različnih oblikah, vključno z verbalnim, čustvenim, fizičnim in socialnim nasiljem. Pomembno je razumeti, da mobing ni omejen le na eno obliko vedenja in se lahko pojavlja v različnih kombinacijah.

Verbalni mobing vključuje pogoste žalitve, kritike, poniževanje, zbadanje, grožnje ali nesramno komuniciranje z zaposlenimi. Čustveni mobing vključuje namerno povzročanje čustvene škode žrtvi. To lahko vključuje izolacijo, ignoriranje, širjenje lažnih govoric o žrtvi ali manipulacijo z njenimi čustvi.

Pogosta oblika mobinga na delovnem mestu je tudi izključevanje ali izolacija žrtve iz skupine ali kolektiva, pa mobing, ki se kaže v ekonomski obliki, denimo v zmanjšanju plače, omejevanju možnosti napredovanja ali namernem povzročanju finančnih težav.

Omeniti je treba tudi seksualni mobing, ki vključuje neželeno spolno vedenje ali nadlegovanje na delovnem mestu, pa psihološki mobing, ki se nanaša na uporabo psihološke manipulacije, da se žrtvi povzroči stres, tesnobo ali strah. To vključuje nenehno nadzorovanje, poniževanje ali grožnje z negativnimi posledicami za žrtev.

Foto: ARAG

Kako ukrepati?

Tudi če ste v službi naredili napako, si zaslužite pravičen in korekten odnos, pa naj gre za sodelavce, nadrejene ali podrejene. Številni se bojijo prijaviti nasilje na delovnem mestu, ker jih je strah posledic, ki jih bo imela obravnava prijave.

Pomembno je, da prepoznate znake mobinga in se zavedate, da niste sami. To vključuje spremljanje ponavljajočih se negativnih vzorcev vedenja. Poskusite odprto in pošteno komunicirati s tistimi, ki vas nadlegujejo. Včasih se lahko konflikti rešijo s konstruktivno komunikacijo. Dobro je, da imate v kolektivu sodelavca ali nadrejenega, ki mu lahko zaupate svoje težave, ga/jo prosite za pomoč in posredovanje. Če se počutite dovolj močne in varne, poskušajte od povzročitelja nasilja zahtevati, da vas takoj neha trpinčiti.

Obvestite svoje nadrejene, kadrovsko službo ali druge pristojne osebe o mobingu. Poskrbite zase, poiščite podporo pri prijateljih in družini ter razmislite o strokovni pomoči, če jo potrebujete.

Omeniti je treba, da si zabeležite vsak primer trpinčenja (kdo je povzročitelj, kaj se je zgodilo, čas in kraj dogodka ter morebitne priče). Shranite si tudi vse, kar bi vam lahko bilo v pomoč kot dokazno gradivo v postopkih zoper povzročitelja, povzročitelje.

Če se mobing nadaljuje ali se položaj ne izboljša, se obrnite na zunanje organizacije. Če mobing nad vami izvaja vaš nadrejeni ali delodajalec, nemudoma poiščite pravno pomoč oziroma se obrnite na sindikat, če ta v vašem podjetju obstaja. S pravno pomočjo, ki vam jo v teh primerih lahko ponudi ARAG, si zagotovite strokovno pomoč pri postopkih proti povzročitelju trpinčenja.

Naj gre za fizično, psihično, verbalno ali socialno zlorabo – v vsakem primeru velja, da je mobing nezakonit. Se bojite, da boste zaradi pisnega obvestila o mobingu zapadli v nemilost delodajalca, saj se s takim pisnim obvestilom osebno izpostavite? Se bojite javno protestirati, saj se bojite šefove jeze in morebitnega maščevanja? Marsikomu se je kaj podobnega tudi že zgodilo in občutek nemoči ter jeze je dovolj, da nam povzroči resne zdravstvene težave. Zato je prav, da v položajih, ki spadajo v poglavje mobinga, pravilno in pravočasno ukrepamo. Tako zaščitimo svoje zdravje, v skrajnih primerih pa se izognemo tudi znižanju plače, koncu delovnega razmerja ali podobnim neželenim posledicam.

Foto: ARAG

pravni nasvet, preden kakorkoli ukrepate. Natančen proces ukrepov je odvisen od posameznega položaja, vpletenih, mogočih posledic in trajanja nadlegovanja, v vsakem primeru pa velja: če sumite, da ste žrtev mobinga, vam svetujemo, da poiščite zdravniško pomoč, če ste opazili zdravstvene težave, in obenem, preden kakorkoli ukrepate.

Primer v praksi

Spoznajmo enega od številnih primerov: 34-letnica iz Ljubljane je doživela mobing na delovnem mestu, njen odvetnik pa ji je zagotovil strokovno pomoč pri postopkih proti povzročitelju mobinga brezplačno. Imela je namreč sklenjeno zavarovanje pravne zaščite. Če ne bi imela zavarovanja, bi si težko privoščila odvetnika in tako uveljavljala svoje pravice. Tako pa se je posvetovala z odvetnikom, ki ji je pri odpravi mobinga pomagal in tudi svetoval glede vprašanja odškodnine.

Zavarovanje ARAG je za take primere izjemno pripravno, saj krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. Če ste vi ali pa člani vaše družine zaposleni v družbi, za katero sumite, da bi v prihodnosti lahko kršila vaše pravice, ne odlašajte s sklenitvijo zavarovanja: postopek je hiter in preprost.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje itd.),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 11,99 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja.

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (zaradi služnosti, hrupa in drugega), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na primere, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.