Dobri obeti pred prihodom Magne v Slovenijo

Kanadski avtomobilski velikan Magna International je v prvem letošnjem četrtletju pridelal 10,8 milijarde dolarjev prihodkov (okoli devet milijard evrov), kar je 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in nov četrtletni rekord. Tudi graška podružnica Magna Steyr, ki gradi lakirnico v Hočah, je močno povečala proizvodnjo.

Magna je v četrtletju ustvarila za 851 milijonov dolarjev dobička pred davki, potem ko je ta v enakem obdobju lani dosegel 793 milijonov dolarjev.

Čisti dobiček je bil s 660 milijoni dolarjev medtem za 14 odstotkov višji kot v prvih treh mesecih leta 2017.

V Magni so ob objavi rezultatov poudarili, da so krepko rast prihodkov dosegli, kljub temu da je proizvodnja osebnih vozil v ZDA v primerjavi z enakim obdobjem lani nazadovala za dva odstotka, v Evropi pa ostala bolj ali manj nespremenjena.

Rast so v koncernu, ki je na eni strani sistemski dobavitelj sestavnih delov, na drugi pa tudi sestavlja vozila za svetovno uveljavljene blagovne znamke, zabeležili na vseh segmentih, še posebej pa pri sestavi vozil. Na zadnji segment je odpadlo 60 odstotkov rasti v prvih treh mesecih leta.

Povečujejo se tudi prihodki Magne Steyr

Tudi Magnina graška podružnica, Magna Steyr, je v prvem trimesečju po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA močno povečala proizvodnjo, zahvaljujoč predvsem proizvodnji vozil BMW serije pet in programa proizvodnje športnega terenca Jaguar E-pace. Graška tovarna je sicer edini Magnin obrat, v katerem poteka končna izdelava vozil.

Proizvodnjo so v Gradcu v medletni primerjavi povečali z 8.200 na 40.900 vozil, prihodki pa so se potrojili na 1,66 milijarde dolarjev.

To je dobra novica za nastajajoč Magnin proizvodni kompleks v občini Hoče-Slivnica. Tam Magna Steyr trenutno dokončuje prvo fazo, novo lakirnico, kamor bodo preselili del proizvodnje iz prestolnice avstrijske Štajerske. Če so bo ugoden trend rasti proizvodnje vozil v Magni nadaljeval, naj bi tam nastala nova celovita tovarna, saj tista v Gradcu že dosega svoje omejitve, širiti pa se ne more.