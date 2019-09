Dobra praksa pogodbenih pošt

Oglasno sporočilo

V Sloveniji posluje že 140 pogodbenih pošt. Pestra ponudba na enem mestu, prihranek časa in daljši odpiralni/delovni čas. Vse to in še več so prednosti, ki jih Pošta Slovenije in njeni pogodbeni sodelavci zagotavljajo svojim strankam.

Poštni sistem se v Sloveniji spreminja že nekaj let, prve tri pošte so bile preoblikovane v pogodbene pošte že leta 2012, trenutno pa v Sloveniji posluje 140 pogodbenih pošt. Model pogodbene pošte ni nov in je že dalj časa uveljavljen tudi v drugih državah. V nekaterih evropskih državah delež pogodbenih pošt presega 90 odstotkov, v Sloveniji je za zdaj 30-odstoten.

Ponudba pogodbenih pošt

Na pogodbeni pošti je dejavnost pošte združena z osnovno dejavnostjo pogodbenega partnerja. Ta storitve opravlja v imenu in za račun Pošte Slovenije in Nove KBM. Pogodbene pošte ponujajo enoten nabor storitev, in sicer sprejem in izročanje vseh vrst poštnih pošiljk, prodajo blaga (znamk, kuvert, dopisnic ipd.), vse druge najosnovnejše poštne in bančne storitve za komitente Nove KBM ter plačilne storitve, ki jih občani tudi sicer najpogosteje opravljajo na poštnih okencih, kot so plačevanje položnic, dvig denarja … Na določenih pogodbenih poštah prodajajo tudi srečke in sprejemajo stavne listke za loto.

"Poštne storitve so od nekdaj pomemben del kakovosti življenja ljudi, zato ostaja skrb za stranke naša obljuba, ki jo zagotavljamo z ljudmi, ki obvladajo svoje delo in ga opravljajo z osebno odgovornostjo."

Pogodbeniki z razširitvijo svoje ponudbe s poštnimi storitvami svojim strankam prihranijo marsikatero pot in čas, ki so ga prej porabili za obisk pošte, zato ne preseneča zadovoljstvo, ki ga izražajo obiskovalci pogodbenih pošt.

Pogodbene pošte poslujejo v središču naselij

Pogodbena pošta praviloma deluje v središču naselja, v pritličju stavbe, z urejenim dostopom za invalide ter parkirnimi prostori za stranke pogodbene pošte. Kar nekaj pogodbenih pošt posluje v prostorih Pošte Slovenije, ki jih pogodbeniki lahko najamejo ali odkupijo. V teh prostorih pogodbeniki opravljajo tudi svojo matično dejavnost, saj je bistvo pogodbene pošte, da se poštna in osnovna dejavnost (turistično-informacijska pisarna, lokalna skupnost, trgovina, bencinski servis, kmetijska zadruga, neprofitna organizacija, trafika idr.) izvajata druga ob drugi.

Iščemo nove poslovne partnerje Če želite tudi vi postati del poštne zgodbe in bi želeli vzpostaviti pogodbeno pošto, nam pišite na e-naslov PGP.mnenje@posta.si. Nove poslovne partnerje iščemo za pošte : 3202 Ljubečna, 3263 Gorica pri Slivnici, 3312 Prebold, 3220 Štore, 8311 Kostanjevica na Krki, 8350 Dolenjske Toplice, 2313 Fram, 2214 Sladki Vrh, 2287 Žetale, 2252 Dornava, 2235 Sveta Trojica v Sl. goricah, 2275 Miklavž pri Ormožu, 2321 Makole, 2364 Ribnica na Pohorju, 9225 Velika Polana, 9241 Veržej, 9251 Tišina, 1317 Sodražica, 6272 Gračišče, 6271 Dekani, 6275 Črni Kal, 6274 Šmarje, 5216 Most na Soči, 5250 Solkan in 5263 Dobravlje.

Visoka kakovost opravljanja poštnih storitev

V Pošti Slovenije pogodbenim partnerjem svetujejo, kako organizirati delo pogodbene pošte, da bi dosegli optimalne rezultate. Zaposleni na pogodbeni pošti se pred začetkom opravljanja poštne dejavnosti udeležijo izobraževanja in praktičnega usposabljanja na učnih poštah, kasneje pa so jim za morebitno pomoč po telefonu vedno na voljo tudi zaposleni na Pošti Slovenije. Strankam so tako na pogodbenih poštah na voljo enako kakovostne storitve kot na klasični obliki pošte. Pogodbena pošta mora biti za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprta vseh pet delovnih dni v tednu (od ponedeljka do petka), lahko je odprta tudi v soboto. Minimalni tedenski delovni čas je 22 ur.

"Z opravljanjem poštnih storitev lahko zagotovite svojim strankam več ponudbe na enem mestu, svojemu podjetju pa možnost za razvoj in nadaljnjo rast."

Zadovoljstvo strank

Dozdajšnje izkušnje kažejo, da so uporabniki poštnih storitev na splošno zadovoljni z načinom izvajanja storitev na pogodbenih poštah. Z uveljavitvijo pogodbenih pošt se namreč kakovost izvajanja poštnih storitev ne poslabša, pogosto je dostopnost zaradi daljših delovnih časov za uporabnike celo boljša.

Pogodbeniki z razširitvijo svoje ponudbe s poštnimi storitvami svojim strankam prihranijo marsikatero pot in čas, ki so ga prej porabili za obisk pošte, zato ne preseneča zadovoljstvo, ki ga izražajo obiskovalci pogodbenih pošt. Na pogodbeni pošti 8263 Cerklje ob Krki, ki posluje v prostorih franšizne prodajalne TUŠ Market Dušak, je tako ena izmed strank v Knjigo pritožb in pohval 23. maja 2018 zapisala: "S poštnimi storitvami v trgovini TUŠ Dušak Cerklje sem zadovoljna. Še naprej jim želim uspešno poslovanje in sodelovanje s strankami." 9. avgusta istega leta pa je g. Darko Udovič zaposlenim na tej pogodbeni pošti prav tako namenil pohvalne besede: "Zelo zadovoljen sem z uslugami na pošti."

Naročnik oglasne vsebine je POŠTA SLOVENIJE D.O.O.