Dober kadrovski oglas seže v deveto vas!

Delodajalci, vsaj tisti, ki se zavedajo pomembnosti employer brandinga , se že dlje časa trudijo ustvariti čim bolj privlačne in inovativne kadrovske oglase. V poplavi oglasov želijo biti opaženi, želijo izstopati in tako pritegniti najboljše talente.

Glede na to, da zaposleni v povprečju menja zaposlitev vsakih nekaj let, so na trgu delovne sile vedno talenti, ki so odprti za novo zaposlitev.

Portal mojazaposlitev.si vam ponuja nekaj nasvetov, kako z oglasom izstopati iz množice in kako pritegniti pozornost pravih talentov, ko želite zapolniti vaše prosto delovno mesto.

1. Vključite čim več detajlov

Oglas mora biti napisan čim bolj jasno, še posebej ko opisujete naloge in odgovornosti. Prav tako je zelo smiselno čim bolj privlačno opisati, s čim se podjetje ukvarja, kje je sedež podjetja oz. kje se opravlja delo, kakšen je delovnik, kakšen je "team" sodelavcev in morda celo, kakšne ugodnosti nudite zaposlenim. Prav tako se lahko pohvalite z nagradami, ki jih je vaše podjetje prejelo.

V kolikor iz oglasa ni točno razvidno, kaj pričakujete in kaj ponujate ter kaj boste na delovnem mestu od novo zaposlenega zahtevali, ne pričakujte pravih prijav. Kandidati, ki vedo, kaj hočejo, se prijavijo samo na razpise, ki jasno opredeljujejo ključne informacije. Le tako se potencialni novi zaposleni lahko prepoznajo v opisu in ocenijo, ali bi delo lahko dobro opravljali, ali jim nudi zadostne izzive in ali lahko podjetju tudi kaj doprinesejo. Glede na to, da je danes večina (dobrih) potencialnih kandidatov zaposlenih, ne pričakujte, da bodo izgubljali čas z raziskovanjem, kaj delo obsega, kakšnega človeka iščete in kje se vaše podjetje sploh nahaja.

2. Spregovorite o vaših planih za prihodnost

V oglas vključite, kakšni so plani za razpisano pozicijo v prihodnje. V kolikor boste pokazali, da vlagate v zaposlene, in da želite doseči določene cilje, boste v svoj krog privabili bolj kvalificirane potencialne sodelavce. Iskalcem veliko pomeni, če vidijo, da bodo na prihodnjem delovnem mestu cenjeni. Pokažite jim, da imajo pri vas priložnost za uspeh in dolgoročni razvoj kariere.

3. Uporabite kreativne nazive delovnih mest

V kolikor vas ne omejuje sistemizacija delovnih mest, je smiselno razmisliti o nazivih, ki izstopajo. Kreativni nazivi so dober način promocije vaše poslovne kulture in nakazujejo na to, da se zavzemate za ljudi in vlagate vanje. Na primer "Ninja Java engineer" ali "Chief happiness officer" sta zadnje čase tudi v Sloveniji vse pogosteje uporabljena kreativna naziva. Pri tem bodite previdni, da nazivi ne bodo pretirani in hkrati vsebinsko prazni.

4. Pri oblikovanju oglasov sodelujte z marketingom

Zakaj bi objavljali zgolj tekstovni oglas, kot ga objavlja na stotine podjetij? Npr., če zaposlujete nekoga za marketing, oblikujte oglas z infografiko: medtem ko kandidat bere oglas, dobi tudi občutek za kreativnost vašega podjetja. Lahko posnamete video vsebino, kjer intervjuvate zaposlene, tako bodo kandidati iz prve roke izvedeli, kaj lahko pričakujejo. Lahko se predstavite tudi s korporacijskim videom.

5. Delite oglas na družbenih omrežjih

Poleg oglaševanja na zaposlitvenih portalih je pomembno, da se oglašujete tudi preko družbenih omrežij. Linkedin je primerna platforma za višje pozicije, medtem ko Facebook, Twitter in Instagram omogočajo sponzorirane objave, primerne skorajda za vse pozicije. Bolj ko razširite objavo (večji finančni vložek), večji je doseg in bolj verjetno je, da boste našli ustreznega novega sodelavca.

6. Večkanalnost in investiranje v oglase

Miselnost, da oglas objavite samo v enem mediju in ob tem razmišljate »kdor nas bo želel najti, nas bo že našel«, je že dolgo metanje peska v oči. Zakaj bi kandidat med 1500 objavljenimi prostimi delovnimi mesti poiskal in izbral ravno vaše podjetje? V kolikor upoštevate vse zgoraj naštete postavke, je potrebno upoštevati tudi večkanalnost. Zaposleni kandidati, ki so odprti za nove priložnosti, v večini primerov ne iščejo intenzivno nove zaposlitve, večkrat se zgodi, da priložnost »poišče« njih. Zato je večkanalnost (sočasno oglaševanje na različnih portalih, medijih in družbenih omrežjih) ne le smiselna, ampak celo nujna, če želite, da bo potencialni kandidat dejansko prebral vaš oglas oz. bo oglas "našel" pot do vašega novega, super motiviranega sodelavca, ki pri sedanjem delodajalcu trenutno nima možnosti razvoja in je zato odprt za novo priložnost.

Torej, investirajte več časa in sredstev v oglase, zastavite jih premišljeno in jih čim bolj razširite. Le tako bodo izstopali iz množice konkurenčnih oglasov in privabili v vaš kolektiv pravega in motiviranega sodelavca.

