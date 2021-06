Do lagodne prihodnosti z nepremičninami

Na trgu je opaziti izjemno zanimanje za naložbe v nepremičnine. Foto: Pixabay

Nepremičnine so tisti naložbeni razred, ki v zadnjih letih dobiva veljavo in postaja, ob delnicah, obveznicah in denarju, četrti osnovni naložbeni razred, ki mora biti umeščen v vsak naložbeni portfelj. Kot kažejo raziskave tako v ZDA kot v Evropi, so nepremičnine trenutno eden izmed najbolj priljubljenih naložbenih razredov.

Zadnja raziskava v Evropi, objavljena 12. maja 2021, kaže na izjemno zanimanje za naložbe v nepremičnine. Po raziskavi raziskovalnega inštituta YouGov kar 57 odstotkov vprašanih dojema nepremičnine kot dobro naložbo. Kot glavni razlog za investicijo je 49 odstotkov vprašanih izbralo stabilno naraščanje vrednosti, kot drugi razlog je 40 odstotkov vprašanih izbralo odgovor "varnost med krizo".

Povprečna donosnost med tremi in petimi odstotki letno

Trg nepremičnin bo rasel, dokler bo denar poceni, obresti nizke in povpraševanje višje od ponudbe. Foto: Getty Images

Argumentu "varnost med krizo" ne gre oporekati. Raziskave iz ZDA kažejo na to, da so nepremičnine od leta 1960 v osmih obdobjih padanja borznih tečajev le enkrat beležile negativno donosnost: med leti 2007 in 2009, ko smo bili priča krizi na nepremičninskem trgu.

Zanimiva je ugotovitev, da so cene nepremičnin rasle tudi v obdobjih visoke inflacije, kar pomeni, da so bile odlična varovalka tudi v takih obdobjih. Nepremičnine verjetno ne bodo vedno popolnoma odporne na dogajanje na borznih trgih, vsekakor pa lahko vlagateljem prinesejo koristi. Še najbolje so se odrezale v medvedjih trendih, ko je te spremljala visoka inflacija.

Vedno bolj zanimive: indirektne investicije Indirektne investicije so primerne, ker zahtevajo nižji začetni vložek. Foto: Pixabay Dobro je vedeti, da nepremičnine niso naložba, ki je primerna za vsakogar. Vsaj ko govorimo o fizičnem lastništvu v nepremičnine. Zato indirektne investicije, za katere so primerni tudi nižji vložki, postajajo vedno bolj zanimive. Pod indirektne investicije spadajo: - nepremičninski skladi, - deleži v nepremičninskih družbah, - t. i. crowd-investing pri nepremičninskih projektih s posojili nepremičninskim družbam.

Indirekten način investiranja ima kar nekaj prednosti za vlagatelje:

nižji začetni vložek,

možnost višje razpršitve sredstev med več projektov,

brez stroškov in dajatev, ki jih prinaša lastništvo,

manj vloženega časa, saj se z nepremičninami ukvarjajo strokovnjaki,

brez tveganja izpada najemnine ali nepredvidenega stroška.

Banka Slovenije: Nepremičninski trg ne kaže znakov pregrevanja

Lani so se cene nepremičnin zvišale za 5,2 odstotka. Foto: Getty Images

Po podatkih Banke Slovenije (BS) so se cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v lanskem letu zvišale za 5,2 odstotka.

Svetovna pandemija je sicer vplivala na število transakcij v prvi polovici leta, vendar kot opažajo analitiki BS, se je trend v drugi polovici leta vrnil na raven iz leta 2019. Analitiki dodajajo, da na trgu stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji še ni opaziti znakov pregrevanja, saj rast zadnjih let odraža rast BDP, rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev in ugodne pogoje kreditiranja.

Povprečna pričakovana donosnost naložbenih nepremičnin v Sloveniji znaša od tri do pet odstotkov letno.

Ukrep, ki je zamajal zaupanje v banke

Uvedba ležarin je zamajala tradicionalno "vero" v banke. Foto: Pixabay

Podobnim trendom smo bili priča tudi v prvih letošnjih mesecih.

Kot je dogajanje komentiral Klemen Kokalj, strateški direktor podjetja VZAJEMCI NEPREMIČNINE, d. o. o.: "Cene nepremičnin so letos rasle v nebo. Glavni razlog za to je kombinacija več dejavnikov. Umiritev negotovosti zaradi pandemije, dostopnost ugodnega bančnega financiranja in tudi uvedba ležarin, ki je zamajala tradicionalno 'vero' v banke, da nam plemenitijo prihranke in ne obratno. Če upoštevamo še čustveno navezanost Slovencev do nepremičnin, potem imamo odgovor na dlani. Ko denar beži iz bančnih računov, beži v prvo logično alternativo. To so nepremičnine."

Koliko časa pa bomo še priča rasti na nepremičninskem trgu? "Trg bo rasel, dokler bo denar poceni, obresti nizke in povpraševanje višje od ponudbe. Ne pričakujem pa več tako visoke rasti cen nepremičnin. Lahko se zgodi dražitev še za kakšnih deset odstotkov, kaj več bi bilo že preveč," še dodaja Kokalj.

S posrednim investiranjem v nepremičnine lahko z nižjim vložkom dosežete višjo stopnjo razpršitve sredstev.

Stabilna naložba za miren spanec: Naložba v nepremičnino kot varnost pred borznimi gibanji Trenutno obdobje je primerno za investiranje v nepremičninske naložbe, zato bi morali vlagatelji razmisliti tudi o opcijah vlaganja v nepremičnine. S takim pristopom lahko poskrbijo za dodatno stabilnost portfelja in se obenem zavarujejo pred nepredvidljivimi borznimi gibanji.

Možnost sodelovanja pri nepremičninskih projektih

Vzajemci nepremičnine iščejo predvsem projekte, ki nudijo dodano vrednost bivanja ter v okolici pustijo pozitiven pečat. Foto: Getty Images

V Sloveniji obstaja kar nekaj možnosti investiranja v nepremičnine. Investiranje v nepremičnine nudijo VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o., ki so del Vzajemci Skupine.

Podjetje je namenjeno projektnim investicijam v nepremičnine različnih vrst v želji, da se izbranim vlagateljem ponudi možnost sodelovanja pri nepremičninskih projektih. Strategija družbe stremi k iskanju različnih projektov, ne samo stanovanjskih, temveč tudi poslovnih in turističnih. Trenutno ima podjetje v portfelju dva aktivna projekta, to sta Vila Destino in Soseska Sereno.