Dietnerjeva nazaj na čelo nadzornega sveta SDH, Simič ostaja član

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na današnji seji za predsednico imenoval Karmen Dietner. O menjavi na čelu nadzornega sveta so člani odločali na pobudo dozdajšnjega predsednika Ivana Simiča. Simič, ki ostaja član nadzornega sveta, je sicer Dietnerjevo na položaju predsednika zamenjal januarja letos. Nadzorniki so Simiča danes razrešili s položaja, so sporočili iz SDH.

V nadaljevanju seje so med drugim obravnavali informacijo predsednika komisije za tveganja o poteku redne seje komisije za tveganja in potrdili besedilo za sklic redne skupščine SDH z gradivom, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nadzorniki so podali soglasje k spremembam in dopolnitvam kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in se seznanili s spremembami in dopolnitvami priporočil in pričakovanj SDH.

Prav tako so se na današnji redni seji seznanili s poročilom o pregledu sistema upravljanja skladnosti poslovanja in korporativne integritete in z zadnjimi aktivnostmi glede pripojitve Družbe za upravljanje terjatev bank k SDH. Ob upoštevanju zunanjega pravnega mnenja je SDH pripravil celovite rešitve vseh pravnih dilem prenosa in jih posredoval resornemu ministrstvu, so sklenili sporočilo.