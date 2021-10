Desetine milijard za družbeno omrežje, za katerega dela tudi Jure Leskovec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PayPal razmišlja o prevzemu spletnega družbenega omrežja in predstavniki podjetja so se že srečali z vodstvom Pinteresta, poroča Bloomberg. Pinterest sicer kotira na newyorški borzi in je trenutno vreden malo manj kot 40 milijard ameriških dolarjev (malo več kot 34 milijard evrov). Koliko bo za delnico, ki je po objavi novice skočila iz 55 na 65 dolarjev, moral odšteti PayPal v primeru nakupa, bo razkrito v morebitni prevzemni ponudbi. V večini primerov pa je kupec za delnico na borzi kotirajočega podjetja na koncu plačal veliko več od tržne cene, če je želel privabiti dovolj velik odstotek lastnikov za uspešen prevzem.

Za Pinterest kot vodja raziskav (t. i. "chief scientist") dela tudi Slovenec Jure Leskovec, ki je bil leta 2014 med ustanovitelji startupa Kosei. Le leto po ustanovitvi je Kosei prevzel Pinterest, podrobnosti posla pa v javnosti niso znane. V ZDA je sicer praksa, da veliko podjetje pri nakupu startupa del kupnine plača z lastnimi delnicami.