Desant Rusov na Srbijo: najemnine v nebo, vse več podjetij ...

Največ družb in samostojnih podjetnikov iz Rusije, ki so se registrirali v Srbiji, se ukvarja s programiranjem. Sledijo svetovalne storitve, veletrgovina, proizvodnja avdiovizualnih izdelkov, kinematografska dela, oblikovalska in oglaševalska dejavnost. Foto: Guliverimage

V Srbiji se je od začetka ruske invazije na Ukrajino skokovito povečalo število novoustanovljenih podjetij ruskih državljanov. Po podatkih agencije za poslovne registre je od februarja do maja v Srbiji dejavnost registriralo 480 samostojnih podjetnikov in 194 družb iz Rusije, je poročal BBC. Prihod Rusov in Ukrajincev je v Srbiji vplival tudi na do 40-odstoten dvig najemnin.

Največ ruskih podjetnikov in podjetij prihaja iz tehnološkega sektorja. Tehnološko dejavnost je v omenjenem obdobju registriralo 268 ruskih samostojnih podjetnikov in 29 družb.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino je svoje domove zapustilo tudi veliko Rusov, ne samo Ukrajincev. Rusijo je med junijem in marcem letos po podatkih ruske varnostne službe zapustilo 3,8 milijona ljudi. Nekateri so odšli, ker so se zbali splošne mobilizacije, drugi zaradi sankcij Zahoda proti Rusiji, tretji zaradi spletne cenzure.

Skok najemnin

Prihod Rusov in Ukrajincev je v Srbiji vplival tudi na do 40-odstoten dvig najemnin. Za najem enoinpolsobnega stanovanja v središču Beograda, velikega okoli 50 kvadratnih metrov, je bilo treba prej odšteti od 450 do 650 evrov mesečno, zdaj pa ta strošek presega 800 evrov, je še poročal BBC.

Srbija se kljub vse večjim pritiskom mednarodne javnosti še vedno ni pridružila sankcijam Zahoda proti Rusiji. Predsednik Aleksandar Vučić po eni strani poudarja, da Srbija vztraja na evropski poti, po drugi pa pravi, da se bo še naprej boril za srbske nacionalne interese.