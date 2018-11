Deloitte: Slovenski poslovneži pri politikih zaznavajo pričakovanje daril

Uspešni poslovneži v Sloveniji pri svojem delu pogosto zaznavajo pričakovanje daril ali nagrade večje vrednosti. Tako je v raziskavi, ki jo je opravil Deloitte Slovenija, odgovorila polovica sodelujočih gospodarstvenikov in najbogatejših Slovencev. Poslovno okolje v Sloveniji so sodelujoči najpogosteje ocenili kot srednje koruptivno.

K raziskavi so pri Deloittu povabili sto najbogatejših Slovencev, članov uprav in nadzornih svetov uspešnih družb, odzvalo se jih je 53. Z raziskavo so se pridružili mednarodnemu tednu prevar in želeli "izmeriti temperaturo v Sloveniji".

Med njimi je 72 odstotkov anketirancev poslovno okolje ocenilo kot srednje koruptivno. "Samo slaba desetina sodelujočih je ocenila, da smo nizko koruptivno okolje," je ob tem izpostavil vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta Yuri Sidorovich.

"Vprašanje ni, koliko je korupcije, ampak kaj država glede tega naredi"

Po njegovem mnenju v državi v zadnjih letih ni bilo konkretnih ukrepov za zmanjšanje korupcije. V večjih in znanih koruptivnih aferah je bilo, kot je dejal, le malo interesa s strani vlad, da vzpostavijo sistem za učinkovito preiskavo afer. "Vprašanje ni, koliko korupcije je v državi, ampak kaj glede tega država počne," je dejal.

Slovenci so po njegovih besedah sicer nadpovprečno pošteni ljudje, hkrati pa imajo nadpovprečno toleranco do tistih, ki kradejo. "Mi ne bomo kradli, drugi pa naj. Če bodo v tem času zgradili še cesto, pa toliko bolje," je orisal.

Slovenski politiki niso zgled etičnega ravnanja

Trije od petih vprašanih so menili, da slovenski politiki s svojimi dejanji večinoma niso zgled za etično ravnanje državljanov. V raziskavi je 39 odstotkov sodelujočih ocenilo, da so javni investicijski projekti precenjeni zaradi koruptivnih dejanj. Šestinštirideset odstotkov jih je dejalo, da ne zaupajo slovenskemu pravosodju in organom pregona na področju gospodarske kriminalitete. "Učinkovitost je očitno velik problem. Če nikogar, ki smo ga osumili, tudi ne kaznujemo, je nauk, ki ga dobijo drugi, precej šibek," je ocenil višji menedžer pri Deloittu Aleš Berham.

Nad rezultatom je negativno presenečen Sidorovich, saj nihče od sodelujočih ni odgovoril, da popolnoma zaupa organom pregona pri pregonu gospodarske kriminalitete. "Ali je to normalno, da ljudje, ki imajo dostop do informacij, vedo, kaj se dogaja v finančnem svetu, ne zaupajo organom pregona?" se je vprašal.

Podjetja zaradi prevar izgubila med 2,5 in pet odstotki prihodkov

Tretjina sodelujočih je ocenila, da je njihovo podjetje v zadnjih petih letih na letni ravni zaradi korupcije ali prevar izgubilo med 2,5 in pet odstotkov prihodkov. "Takšen podatek je zelo skrb vzbujajoč," pa je poudarila Sandra Damijan iz Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenija.

V svetu sicer vsako leto pod okriljem Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar v novembru poteka mednarodni teden prevar, ki posebno pozornost posveča obravnavi finančnega kriminala, pranja denarja in razvoju finančne forenzike. Letos se mu je v Sloveniji pridružil Deloitte.

V njihovi raziskavi je 43 odstotkov sodelujočih menilo, da je stanje korupcije pri nas pomemben dejavnik, ki bi lahko vplival na morebitno odločitev o selitvi podjetja v tujini. "S selitvijo proizvodnje pa je na izgubi celotna država. Ne samo, da izgubimo delovna mesta, izgubimo tudi davke," je dodal Behram.