Delodajalci v Sloveniji z zaposlitvenimi obeti v svetovnem vrhu

Delodajalci v Sloveniji imajo za zadnje četrtletje letos precej optimistične zaposlitvene obete, 20 odstotkov jih namreč načrtuje rast delovnih mest. Slovenski delodajalci so z zaposlitvenimi napovedmi v vrhu tako v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika kot na svetovni ravni, kaže raziskava družbe Manpower.

Neto napoved zaposlovanja v Sloveniji je po sezonski prilagoditvi plus 19 odstotnih točk, kar je osem odstotnih točk bolje kot v tretjem trimesečju in šest odstotnih točk bolje kot v enakem obdobju lani. Rast zaposlovanja načrtuje 20 odstotkov delodajalcev, krčenje delovnih mest štirje odstotki, medtem ko sprememb v zaposlitveni strukture ne načrtuje 74 odstotkov od 620 delodajalcev, ki so sodelovali v raziskavi.

Največ zaposlitev se obeta v gradbeništvu

O pozitivnih obetih zaposlovanja poročajo delodajalci iz vseh desetih gospodarskih panog. Največ zaposlitev se obeta v gradbeništvu (neto napoved zaposlovanja je plus 25 odstotnih točk), v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin (plus 23 odstotnih točk) ter dejavnosti transporta, logistike in komunikacij (plus 22 odstotnih točk).

O živahnem zaposlitvenem utripu poročajo tudi delodajalci v proizvodnji (plus 18 odstotnih točk) ter v trgovini na debelo in drobno (plus 16 odstotnih točk), medtem ko o najšibkejši neto napovedi zaposlovanja za zadnje četrtletje poročajo delodajalci v dejavnosti rudarstva in kamnin (plus pet odstotnih točk).

Delovna mesta bodo po pričakovanjih odpirali v vseh štirih regijah (osrednja, severovzhodna, jugovzhodna in jugozahodna). O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v severovzhodni regiji, njihova neto napoved zaposlovanja je plus 20 odstotnih točk. Neto napoved zaposlovanja za osrednjo regijo je plus 18 odstotnih točk, za jugovzhodno plus 13 odstotnih točk in za jugozahodno regijo plus 11 odstotnih točk.

"V prvih treh trimesečjih letos smo bili priča skromnejšim napovedim zaposlovanja, v zadnjem obdobju leta pa se samozavest delodajalcev ponovno krepi. Pred nami je spodbudna napoved za trg dela, primerne prakse upravljanja talentov pa bodo zdaj pomembnejše kot kadarkoli prej," je ob tem pojasnil regionalni vodja Manpower Group Slovenija Nebojša Biškup.

Slovenija ima vodilni položaj v Evropi

Nekatere tokratne zaposlitvene namere delodajalcev so najmočnejše, kar so jih kadarkoli zabeležili, npr. v osrednji in severovzhodni regiji imajo najbolj optimistične zaposlitvene obete v zadnjih osmih letih, odkar se izvaja raziskava.

Slovenija ima po Biškupovih pojasnilih vodilni položaj v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika, s čimer slovenski trg zaposlovanja nakazuje obetaven konec leta.

V regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika delodajalci v 25 od skupaj 26 v raziskavo zajetih držav poročajo, da bodo od oktobra do decembra zaposlovali. Zaposlitvene namere so se na četrtletni ravni okrepile v 11 državah in upadle v devetih, na letni ravni pa so se zaposlitvene možnosti izboljšale v 13 državah in upadle v sedmih.

O najbolj optimističnih napovedih zaposlovanja tokrat poročajo delodajalci v Romuniji in Sloveniji z neto napovedjo zaposlovanja po sezonski prilagoditvi plus 19 odstotnih točk. Nasprotno o najšibkejši napovedi zaposlovanja v regiji poročajo delodajalci v Švici.

Slovenija in Romunija, pa tudi ZDA, kjer je neto napoved zaposlovanja prav tako plus 19 odstotnih točk, spadajo v sam svetovni vrh, pred njimi sta le Japonska in Tajvan. Delodajalci na Japonskem poročajo o neto zaposlovanju v višini plus 26 odstotnih točk, na Tajvanu pa plus 21 odstotnih točk.