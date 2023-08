Delodajalci v prvem roku oddali 1.824 vlog za povračilo škode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega, oz. od 3. avgusta do 31. decembra. Foto: STA

Potem ko se je v ponedeljek iztekel prvi rok za koriščenje ukrepov državnega subvencioniranja višje sile in čakanja na delo, ki ju je ob poplavah predvidela novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, so na zavodu za zaposlovanje od delodajalcev prejeli 1.842 vlog za 13.199 oseb, so pojasnili.