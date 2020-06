Delodajalcem še za 116 milijonov evrov povračil nadomestila plač

Zavod povračila nadomestila plač delodajalcem trenutno izvaja na podlagi prvega protikoronskega zakona za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, njegove novele ter zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Gre za zakone, ki veljajo od 11. aprila, 30. aprila oz. 29. marca, piše STA.

Kot so pojasnili na zavodu, so bila prva tri majska izplačila delodajalcem za namene čakanja na delo iz poslovnih razlogov, višje sile in odrejene karantene nekoliko skromnejša in so skupaj dosegla 37,5 milijona evrov, prvo junijsko izplačilo pa bo precej večje, saj bodo skupaj izplačali 116,1 milijona evrov. V tokratno tranšo bodo zajeti delodajalci, ki so predpisane obrazce oddali do 27. maja, izplačila pa se nanašajo na marec in april, navaja STA.

Na zavodu opozarjajo delodajalce

"Še vedno opažamo, da vsi delodajalci, ki so oddali vlogo za povračilo nadomestila, niso oddali omenjenih obrazcev, kar pa je podlaga za naš obračun in izplačilo na podlagi interventnih zakonov," so ob tem opozorili na zavodu in dodali, da se še vedno pojavljajo tudi napake pri obračunih. "Prav zato prosimo delodajalce, da so pozorni pri navedbi podatkov oziroma da s pomočjo aplikacije na našem portalu za delodajalce preverijo njihovo pravilnost," so pozvali po pisanju STA.

Vloge za nadomestilo prejeli za 277 tisoč zaposlenih

Do vključno 8. junija so sicer skupaj na podlagi omenjene zakonodaje prejeli dobrih 47 tisoč vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za 277.305 zaposlenih. Največ oddanih vlog se nanaša na povračilo nadomestila plače za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, piše STA. Do ponedeljka so prejeli tudi 7.777 vlog delodajalcev za delno povračilo nadomestila plače za 43.235 zaposlenih na podlagi tretjega protikoronskega zakona, ki velja od 31. maja. Ta zakon je podaljšal shemo subvencioniranja čakanja na delo do konca junija, vzpostavil pa tudi shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Vloga za prvi ukrep je na zavodu na voljo od 3. junija, vloga za drugi ukrep pa bo predvidoma dostopna od 12. junija.