Delnice AMD so od začetka leta narasle za 87 odstotkov

Oglasno sporočilo

Foto: Fortrade Cyprus Ltd.

Fortrade je, za vse tiste, ki jih zanima kako se naučiti trgovati s cenami delnic AMD (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik “Kako trgovati s ceno delnic”. Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

Izdelovalec čipov je najbolj znan mnogim lastnikom osebnih ali prenosnih računalnikov, saj se podjetje že leta bori z NVIDIA in Intelom za prvo mesto pri zagotavljanju CPU in grafičnih kartic strankam.

Podjetje je pred kratkim napovedalo pozitivne rezultate zaslužka, saj pričakuje rast v segmentu osebnih računalnikov in strežnikov, hkrati pa poudarja, da je osredotočeno na razvoj svojih čipov AI. Donosen trg umetne inteligence in nedavna osredotočenost drugih podjetij na to daje največji zagon.

Poleg tega je AMD sodeloval z Microsoftom pri razvoju čipov za umetno inteligenco, ki jih bo uporabljal za razvoj svoje infrastrukture za umetno inteligenco. Ta in podobna načrtovana sodelovanja z drugimi tehnološkimi podjetji ohranjajo položaj AMD-ja kot glavnega dobavitelja čipov.

13. junija je podjetje načrtovalo dogodek umetne inteligence, kjer naj bi predstavilo svojo strategijo rasti, razpravljalo o novih izdelkih in posebej razpravljalo o tem, kako bo AI vplival na dobičkonosnost podjetja.

Viri: MarketWatch, Fierce Electronics, CNBC, MT4 platforma

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 83% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali z investicijo v virtualno valuto CFD upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Cyprus Ltd.