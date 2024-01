Delničarjem Telekoma Slovenije se obetajo dividende iz predlanskega dobička

Bilančni dobiček, ki je za leto 2022 znašal 40,3 milijona evrov, bi se skoraj v celoti uporabil za izplačilo dividend, dividenda na delnico bi tako znašala 6,2 evra bruto. V naslednje leto naj bi se preneslo le dobrih tisoč evrov, je razvidno iz sklica skupščine, danes objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.

Telekom Slovenije namerava dividende izplačati v dveh delih. Izplačilo prvega dela v višini 3,1 evra bruto na delnico je predvideno 22. marca, drugega dela v višini preostalih 3,1 evra pa 23. avgusta.

Telekomovi delničarji so dividende nazadnje prejeli poleti 2022, in sicer v višini 4,5 evra bruto na delnico. Na skupščini junija lani je vodstvo telekomunikacijskega operaterja predlagalo, naj bilančni dobiček ostane nerazporejen. Prejeli so namreč državno pomoč za blažitev visokih cen električne energije, zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize pa določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo dobiček.

Izplačilo dividend lani bi pomenilo, da bi moral Telekom Slovenije vrniti prejeto pomoč v višini 3,8 milijona evrov, je na lanski skupščini pojasnil predsednik uprave Boštjan Košak. Že takrat je zagotovil, da si bosta uprava in nadzorni svet prizadevala za izplačilo celotnega predlanskega razpoložljivega bilančnega dobička v letu 2024.

Največji posamični delničar Telekoma Slovenije je neposredno država z 62,54-odstotnim lastniškim deležem. Kapitalska družba ima v lasti 5,59 odstotka delnic, Slovenski državni holding pa 4,25 odstotka.