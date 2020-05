Kitajska skupine Hisense Europe je pretekli teden oznanila množično odpuščanje delavcev. V celotni skupini naj bi bilo do konca leta 2.200 manj zaposlenih, od tega naj bi po besedah Gorenjevega sindikalista Žana Zebe v velenjski tovarni število zaposlenih znižali za tisoč. Kot razlog za odpuščanje vodstvo navaja slabo ekonomsko situacijo zaradi pandemije novega koronavirusa.

Občina s sprožitvijo sirene za javno alarmiranje izkazala podporo

V znak podpore zaposlenim v podjetju so se zato ob 12. uri v Velenju oglasile sirene, ki se sicer sprožijo ob javnem alarmiranju. Na protestnem shodu, ki so ga zaznamovali napisi "Brez Gorenja ni Velenja", se je po oceni zbralo okoli 150 zaposlenih delavcev.

"Letošnji praznik dela smo v Velenju obeležili nekoliko drugače," je v izjavi pojasnil Zebe in dodal, da letos ni bilo množičnega zborovanja kot sicer. "Bili pa smo, po moji oceni, v vsej zgodovini samostojne Slovenije najglasnejši," je poudaril. Kot je dodal, bi radi zaposleni v Gorenju opozorili na vse težave, ki jih pestijo, in hkrati usmerili pozornost na napovedana odpuščanja. "Želimo si, da nam prisluhnejo," je v nadaljevanju še dejal Zebe.

Izjava sindikalista Žana Zebeta.

"Hočemo delo, da lahko živimo"

Delavka v Gorenju Jasmina pa ob tem poudarja, da namen protesta ni bil zganjanje hrupa ali nereda. "Nujno je, da opozorimo vlado, državo, lastnike in upravo podjetja, da delavci Gorenja nočemo miloščine. Hočemo delovna mesta, da zaslužimo za svoje življenje. Nikoli si nismo želeli biti v breme državi, zato še enkrat prosimo: dajte nam delo in mi vam bomo dokazali, kako dobro znamo delati," je dejala.

Jasmina, zaposlena v Gorenju.

V kitajski skupini Hisense so sicer ob napovedanem odpuščanju dejali, da so v prvem četrtletju poslovali z izgubo, ki so jo ustvarili v marcu, aprila in maja pa se bo ta še poglobila. "Za april in maj pričakujemo dodatno izgubo ter zaradi posledic pandemije koronavirusa in povsem spremenjenih okoliščin na trgih za več deset milijonov evrov slabši poslovni rezultat od prvotnih ocen za to obdobje, ki so predvidevale 1,1 milijona evrov dobička," so zapisali in dodali, da je bila skupina zato prisiljena za ohranitev poslovanja sprejeti vrsto kriznih ukrepov, med katerimi je tudi zmanjševanje števila zaposlenih v vseh podjetjih, ki spadajo pod okrilje Hisense Europe.