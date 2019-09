Dars z novimi nadzorniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupščina Darsa je danes razširila članstvo nadzornega sveta družbe in imenovala nove nadzornike. Nadzorni svet bo po novem namesto šestih štel devet članov, od katerih bodo trije predstavniki zaposlenih. V nadzorni svet so bili sicer danes imenovani Boris Božičnik, Matej Čufer, Andrej Hudoklin, Jože Oberstar in Jožef Zimšek.