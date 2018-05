Dan, ko so visoke pete in kravate prepovedane

Skoraj polovico dneva namenimo naši službi, saj so osemurni delovniki potonili v pozabo. Prav posebna umetnost je, da se znamo odklopiti. Šport nas dvigne, motivira, razveseljuje in aktivira, pa tudi povezuje.

Kulinarični del izpod rok mojstrov Hiše Jezeršek.

Stalna povezanost s službo zahteva, da nas delo, ki ga opravljamo, tudi osrečuje. Če ne delo, pa so še kako pomembni odnosi med sodelavci in nadrejenimi. Ti so ključ do uspeha podjetja ter učinkovitosti in zadovoljstva ekipe ter posameznikov, ki stojijo za delovno celico.

Če obstajajo priložnosti, ko se lahko v delovni sredini sprostimo, povežemo, poveselimo in spoznamo tudi v drugem okolju, kot je domača pisarna, jih je nujno treba zagrabiti. Malce drugačni teambuildingi so trenutno "in". Zaposleni potrebujejo boljše počutje tudi na delovnih mestih. Le tako lahko predstavljajo dodano vrednost podjetju. Službena zabava, ki združuje šport, odlično hrano in glasbo je tista poslovna odločitev, ki je nihče ne obžaluje.

Konec klasičnih poslovnih druženj: šport je zakon

Energija na dogodku je fantastična.

Že tretje leto zapored bo v Tivoliju v Ljubljani eden najbolj obiskanih team building dogodkov pri nas.

V četrtek, 14. junija, bo v Ljubljani že tretji tekaški dogodek Business Run, atraktiven poslovni dogodek z elementi teambuildinga, mreženja, izborne kulinarike in vrhunske glasbe. Ta dan lahko pozabite na kravate, kostime in visoke pete ter se prepustite duhu službene sproščenosti.

Dogodek je namenjen vsem, ki so naveličani klasičnih poslovnih druženj, vsem tistim, ki cenijo pristnost in iskrenost, so aktivni ter si želijo nekaj drugačnega, predvsem pa tistim, ki se zavedajo moči timskega duha in ga znajo pravilno uporabiti za svojo poslovno (in osebno) rast.

Trojki AZ odvetniki.

Štafetni tek ali nordijska hoja

Dogodek bo v četrtek, 14. junija, v ljubljanskem Parku Tivoli. Štart teka in nordijske hoje bo ob 19. uri.

V prvem delu se bodo tričlanske ekipe podale na štafetni tek. Vsak od članov ekipe bo s štafetno palico pretekel trikilometrski krog. Čase vseh sodelujočih v ekipi bodo sešteli, najboljše ekipe pa nagradili.

Tisti, ki jim tek ne diši ali se iz kakršnegakoli drugega razloga ne morejo udeležiti štafetnega tekaškega podviga, se lahko pridružijo preizkušnji v nordijski hoji. Štart in trasa bosta enaki kot tekaška. Prijavite se v trojkah, prehodili pa boste le en krog.

Plešemo, se ogrevamo, tečemo, hodimo, jemo in pojemo.

Kulinarika in glasba

Po teku ali nordijski hoji v Parku Tivoli se bo dogajanje preselilo v Dvorano Tivoli, kjer se bo nadaljeval preostanek večera. Obarvala ga bosta izborna kulinarika in vrhunski glasbeni nastop.

Prvo leto je navduševal Gibonni. Letos bo odru kraljeval Magnifico.

Na prvem Business Runu je obiskovalce zabaval Gibonni, ki se je v skoraj intimnem vzdušju male dvorane Tivoli po barskih mizicah sprehajal z enega konca dvorane na drugega ter med tem koketiral s poslušalci. Sladkali so se z izborno kulinariko Kulinarične hiše Jezeršek, ki bo tudi letos poskrbela za razvajanje brbončic.

Preteklo leto je bila ena od zmagovalk dogodka tudi Severina.

Drugo leto so gostili še eno veliko glasbeno zvezdo – Severino, ki je vse začarala s svojo pojavo in glasom ter bila vsem kot na dlani. Vsaj tako je bilo čutiti. Prav zaradi vrhunskega vzdušja je dogodek Business Run Ljubljana drugačen od drugih. Takrat zavladajo domačnost, intima in energija, ki napaja.

Letos bo temperaturo dvigoval Magnifico.