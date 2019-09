Dan D za Adrio: bo še letela?

Javna agencija za nadzor civilnega letalstva (CAA) bo danes popoldan opravila ustni razgovor glede ohranitve operativne licence Adrie. Preverila bo finančno sposobnost družbe glede na revidirano poročilo za leto 2018, po tem pa bo znano več, kakšna usoda čaka Adrio. Kot je dejal prvi mož agencije Rok Marolt, stanje v Adrii spremljajo iz ure v uro, je poročala STA.

Po poročanju Financ ni nujno, da bo danes CAA odločila glede operativne licence, vodstvo pa naj bi se sestalo z zaposlenimi. Neuradno naj bi vse družbe, ki Adrii posojajo letala, odpovedale pogodbe, še poročajo Finance.

Adria mora danes sporočiti tudi, kaj bo z njenimi leti v prihodnjih dneh. Kdaj bo to objavila, ni znano. Spomnimo, da je Adria v ponedeljek odločitev o začasni ustavitvi letov sporočila šele tik pred polnočjo.

Prizemljili letala, policija spremlja dogajanje

Pogled na odhode letal z brniškega letališča. Foto: printscreen Finančne težave Adrie, ki je od leta 2016 v lasti nemškega sklada Invest 4K, so se v zadnjem tednu stopnjevale, družba pa je v ponedeljek sporočila, da za torek in sredo odpoveduje večino letalskih operacij, z izjemo poleta v Frankfurt (tja bo Adrijino letalo poletelo tudi danes). To je storila po tem, ko se je iztekel ultimat, ki so ga postavili državi, da jim zagotovi štiri milijone evrov premostitvenega posojila oziroma poroštva.

Vlada je finančno pomoč v zadnjih mesecih večkrat zavrnila, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, pa je včeraj dejal, da bi jim pomagali, če bi predložili realen poslovni načrt, kar pa se v štirih mesecih ni zgodilo.

V preteklosti smo tudi na Siol.net večkrat poročali o sumljivih poslovnih praksah nemškega sklada K4 Invest, lastnika Adrie. Na policiji na naše vprašanje, ali preiskujejo morebitne nepravilnosti v družbi, odgovarjajo, da zadevo spremljajo. Dodali so, da bodo ustrezno ukrepali, če bodo ugotovili razloge za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.





Primer rezervacije leta za Amsterdam. Foto: printscreen Ob tem je zanimivo, da je na spletni strani Adrie še vedno mogoče kupiti letalsko vozovnico za različne destinacije, kamor leti Adria. Ob rezervaciji leta za v Amsterdam se sicer pojavi opozorilo, da danes leta ni, da pa ga je možno rezervirati za jutri (26. september, op. p.).

Ostali brez dela letalske flote

Dodatne težave so za Adrio nastale z odpovedmi lizinških družb, od katerih je Adria najemala letala. Do zdaj so ostali brez petih letal, izguba šestega pa jim grozi, če do petka ne bodo poravnali dolgov.

Prevoznik ima po lastnih navedbah v svoji floti še:

tri letala airbus 319 (vsa od njih izvajajo redne dnevne operacije),

dve letali CRJ700 (obe letali izvajata redne dnevne operacije) in

šest letal saab2000 (eno od njih izvaja redne operacije, tri letala so na rednem servisu, dve letali pa nista vpisani v register).

Združenje kabinskega osebja: Država poudarja eno, dela pa nasprotno

Včeraj se je v odprtem pismu oglasilo tudi nekaj manj kot 600 zaposlenih v Adrii, ki so dejali, da je težko delovati v trenutni situaciji.

Danes so se oglasili tudi v združenju kabinskega osebja posadk letal Slovenije, kjer so zapisali, da je osebje "navajeno takšnih in drugačnih turbulenc''. "Smo pa globoko razočarani nad celotnim dogajanjem in predvsem medlim odzivom in prepočasno reakcijo tistih, ki imajo v rokah moč in vajeti."

Menijo, da Adria očitno postaja referenčni primer, kjer "država ves čas poudarja, da je treba znanje in strokovno usposobljenost ljudi zadržati, dela pa ravno nasprotno."

"Adrio Airways so gradile generacije pred nami, pustile so nam neprecenljivo dediščino znanja in izkušenj, ljudi, ki so to svoje znanje v preteklosti delili tudi s šolanjem in postavljanjem drugih letalskih družb," so med drugim zapisali v sporočilu.

