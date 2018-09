Kaj na očitke o zavajanju pravijo vpleteni #DrugiTir

Naše razkritje, da Evropska komisija sodelovanja Madžarske nikoli ni pogojevala s pridobitvijo 109 milijonov evrov evropskih sredstev za projekt drugi tir, kot so zatrjevali predstavniki Cerarjeve vlade in podjetja 2TDK, še vedno odmeva v javnosti. Ekonomist Jože P. Damijan je tako na svojem blogu zapisal, da se je nepoštenost Miru Cerarju, Juretu Lebnu in Metodu Dragonji tudi osebno splačala, saj so se v novi vladi zavihteli na visoke funkcije. Dragonja se medtem sicer brani, da glede Madžarske ni zavajal javnosti.

Na Siol.net smo v torek poročali, da so nekdanji predstavniki vlade Mira Cerarja in projektnega podjetja 2TDK, ki bo gradilo drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom, zavajali javnost z izjavami, da je bila pridobitev 109 milijonov evrov evropskih sredstev pogojena z udeležbo Madžarske pri drugem tiru.

Sodelovanje Madžarske nikoli ni bilo pogojeno s pridobitvijo evropskih sredstev

Po naših neuradnih informacijah tovrstne navedbe ne držijo, saj Evropska komisija omenjenih finančnih sredstev za drugi tir nikoli ni pogojevala s kapitalskim vložkom Madžarske. Po besedah neimenovanega predstavnika komisije v Bruslju nikoli niso zahtevali, da mora pri projektu drugi tir kot strateški partner sodelovati katera od zalednih držav.

Sredstva v višini 109 milijonov evrov pa so bila Sloveniji zagotovljena, ne glede na to, ali bo z Madžarsko ali drugimi zalednimi državami sklenila dogovor o sofinanciranju projekta. Če bi pogovori z Madžarsko propadli, lahko 200 milijonov evrov za projekt zagotovi bodisi Slovenija bodisi drug javni ali zasebni partner. Edina zahteva, ki so jo postavili v Bruslju, je, da morajo pristojni finančno konstrukcijo projekta končati najmanj leto dni po podpisu sporazuma za črpanje omenjenih sredstev.

So najvišji predstavniki prejšnje vlade zavajali javnost glede sodelovanja Madžarske pri projektu drugi tir? Na fotografiji nekdanji predsednik vlade Miro Cerar, nekdanji infrastrukturni minister Peter Gašperšič in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben. Foto: STA

Te informacije so v neroden položaj postavile nekdanjega državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Jureta Lebna in nekdanjega šefa 2TDK Metoda Dragonjo. Medtem ko je Leben izjavil, da bi Slovenija brez Madžarske prejela manj evropskih sredstev, je Dragonja trdil, da bi 2TDK v primeru umika Madžarske moral vrniti 109 milijonov evrov sredstev. Nekdanji premier Cerar je medtem kljub kritikam vseskozi zatrjeval, da je kapitalski vložek Madžarske "najmanjša možna obremenitev za davkoplačevalce".

Damijan: Cerarju, Lebnu in Dragonji se je zavajanje tudi osebno splačalo

Na poročanje Siol.net se je v sredo na svojem blogu najprej odzval ekonomist Jože P. Damijan. Kot je zapisal Damijan, je moralni nauk zgodbe ta, da se je nepoštenost akterjem obrestovala. "Navedeni akterji so z zavajanjem domače javnosti in pristojnih evropskih organov najprej dejansko uspeli pridobiti evropska sredstva, čeprav bi ta sredstva lahko pridobili tudi brez laganja in zavajanja," je kritičen ekonomist.

Zavajanje javnosti se je Cerarju, Lebnu in Dragonji po besedah Damijana tudi osebno splačalo, saj so v novi vladi pod vodstvom Marjana Šarca dobili visoke funkcije, medtem ko so tisti, ki so lažem in manipulacijam predstavnikov prejšnje vlade nasprotovali, potegnili kratko: "Mnogi so izgubili službe, drugi so prišli na črno listo pri kandidiranju za projektne razpise in so utrpeli materialno škodo, medtem ko so tretji, ki so finančno neodvisni, bili deležni blatenja in oškodovanja imena in ugleda."

Ekonomist Jože P. Damijan je na svojem blogu zapisal, da je glavni nauk zgodbe o zavajanju javnosti Cerarjevega kroga glede vloge Madžarske pri drugem tiru ta, da se je nepoštenost akterjem obrestovala. Foto: STA

Če je moralni nauk te zgodbe za lažnive glavne akterje ugoden, pa to še ne pomeni, da je ugoden z vidika celotne družbe, poudarja Damijan. "Najbolj žalostno je to, da laganje, manipuliranje in zavajanje javnosti, ki smo ga bili deležni s strani slovenskih vladnih predstavnikov v zadnjih štirih letih, sploh ni bilo potrebno in da je bilo škodljivo za projekt, gospodarstvo in za davkoplačevalce," je zapisal ekonomist in dodal, da je žrtev zgodbe tudi drugi tir, katerega gradnja se še vedno ni začela in se tudi ne more začeti.

"Izločitev madžarskega vložka pomeni odklon od prijavljene strukture financiranja virov"

Na poročanje Siol.net se je danes odzval tudi Metod Dragonja, ki zavrača očitke, da je zavajal javnost. Kot poudarja, je bila nepovratna evropska spodbuda v višini 109 milijona evrov odobrena projektu na podlagi razpisa, ki ga je objavila Evropska komisija. Po njegovih besedah omenjeni razpis opredeljuje pogoje za vložitev prijave, merila za ocenjevanje projektov ter pogoje za črpanje in porabe dodeljenih spodbud.

"Bistvo navedenega razpisa je bilo, da je zahteval mešanje virov financiranja, in sicer poleg nepovratnih evropskih sredstev še kapitalske vložke, posojila ali garancijo za posojilo. V razpisu sta ključna dva odložna pogoja, in sicer vrsta finančnih virov, ki bodo kombiniranimi z nepovratno evropsko spodbudo, ter črpanje evropskih sredstev, ki je pogojeno z zaprtjem finančne konstrukcije za operacijo," pojasnjuje Dragonja.

Nekdanji generalni direktor in svetovalec 2TDK Metod Dragonja poudarja, da bi izločitev madžarskega vložka pomenila odklon od prijavljene strukture financiranja virov pri projektu drugi tir. Foto: Bor Slana

Po njegovih besedah je prav tako določen 12-mesečni rok od podpisa pogodbe o subvenciji za pridobitev vseh preostalih finančnih virov, ki se le v izjemnih primerih lahko podaljša. Zrelost finančne konstrukcije je bilo, tako Dragonja potrebno dokazovati s pismi o namerah sodelujočih partnerjev. Kot dodaja, so med drugim predložili pismo o nameri Madžarske, da bo sodelovala v projektu s finančnim vložkom 200 milijonov evrov.

"Zahteva za izločitev madžarskega vložka iz projekta pomeni odklon od prijavljene strukture virov financiranja. Ta vir bi bilo potrebno nadomestiti z drugim ustreznim virom. Komisarka Violeta Bulc je sicer izjavila, da bo komisija prožna, kar se tiče nadomestitve vira, ne morejo pa odstopiti od razpisnega pogoja zaprtja finančne konstrukcije," pojasnjuje Dragonja in dodaja, da je vprašljivo, ali se čezmejni vir lahko nadomesti z lastnim proračunskim virom.

"V tem gre tudi za tveganje za izpolnitev odložnega pogoja in pričetek črpanja. Drugo veliko tveganja za črpanje evropskih sredstev je v zamudah pri začetku graditve in pri dinamiki izvajanja. Vse komplikacije in zamude ter odstopanja od načrtovane strukture virov financiranja, predstavljajo tveganja za pričetek del na projektu in njihovo dinamiko ter ogrožajo črpanje sredstev iz navedenega inštrumenta v rokih obstoječe finančne perspektive," razlaga Dragonja.

Dragonja odgovarja na kritike ekonomistov

Na vprašanje, kako odgovarja na kritike ekonomistov, da je skupaj z drugimi člani Cerarjeve vlade zavajal javnost glede sodelovanja Madžarske pri projektu drugi tir, Dragonja odgovarja, da akademska svoboda profesorjem omogoča, da interpretirajo problematiko pridobivanja in črpanja evropskih sredstev po svoje.

Slovenija si je za projekt izgradnje drugega tira železniške proge med Koprom in Divačo zagotovila 233 od načrtovanih 250 milijonov evropskih sredstev. Foto: Urad vlade za komuniciranje

"Center odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani je leta 2015 v svoji študiji navajal, da ima realne možnosti za pridobivanje transportnih evropskih subvencij samo država. Dejstva so drugačna. Mešanja finančnih virov neposredno ne more izvajati država, zato so bila na blending razpisu dodeljena sredstva izključno projektnim družbam in upravljavcem prometne infrastrukture, ne pa državam članicam," pojasnjuje Dragonja.

V razpisnih pogojih po njegovih besedah ni bilo nikoli navedeno, da morajo sodelovati pri financiranju projekta sosednje države, opredeljena pa je vrsta vložkov, ki so sprejemljivi za mešanje finančnih virov: "Ocenjevanje in rangiranje projektov v navedenem razpisu je temeljilo na finančni zrelosti projektov, ki se je med drugim merila tudi z doseženim multiplikatorjem financiranja," je še dodal nekdanji prvi mož 2TDK.