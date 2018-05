Da bodo dijaki še bolje pripravljeni za delo

Slovenija je po zgledu nekaterih uspešnih evropskih držav v letu 2017 začela uvajati programe vajeništva. Dijak vajenec polovico izobraževanja preživi v podjetju, kjer se uči z delom, iz prve roke spoznava svoj izbrani poklic ter postane usposobljen in zaželen kader, ki ga delodajalci iščejo. Vajenec vsak mesec prejme tudi denarno nagrado.

Po zgledu uspešnih evropskih držav

Vajeništvo ima močno tradicijo v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Danskem in v še nekaterih gospodarsko uspešnih državah. Po njihovem zgledu je tudi Slovenija začela uvajati vajeniško obliko srednjega poklicnega izobraževanja. V šolskem letu 2018/2019 bodo vajeniške programe izvajale srednje poklicne in strokovne šole po vsej Sloveniji.

Pol časa v šoli, pol časa v podjetju

Vajeniški sistem je praktično zasnovan program srednjega poklicnega izobraževanja, pri katerem vsaj 50 odstotkov časa učenci preživijo v podjetju, kjer se učijo z delom in že zelo mladi pridobivajo delovne izkušnje. Vajenci imajo ob sebi mentorje, ki zanje skrbijo in jim prenašajo specifična znanja. V šolskem letu 2018/2019 bo vajence sprejemalo že več kot 200 podjetij.

Iskani poklici

Po programu vajeništva se je mogoče izučiti za poklice, ki veljajo za deficitarne. To pomeni, da na trgu manjka izučenih delavcev in bodo mladi po izobraževanju hitro in zanesljivo našli primerno zaposlitev. V šolskem letu 2018/2019 se bo mogoče izobraževati za osem poklicev: oblikovalec kovin – orodjar, gastronom/hotelir, mizar, kamnosek, papirničar, strojni mehanik, slikopleskar in steklar.

Postopek vključitve učenca v program vajeništva

Postopek vključitve v program vajeništva je podrobno razložen na tej povezavi, z več informacijami pa vam bodo z veseljem postregli na vseh srednjih šolah, ki izvajajo program vajeništva (ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova Gorica, ŠC Škofja Loka, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Tehnični šolski center Maribor, Srednja šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, ŠC Rogaška Slatina, ŠC Kranj, ŠC Velenje, ŠC Krško-Sevnica).

Informacije dobite tudi pri svetovalki na področju poklicnega izobraževanja in vajeništva pri GZS, gospe Ani Žemva Novak, e-naslov: ana.zemva.novak@gzs.si, telefon: 01 58 98 531.