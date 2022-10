Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene plina v Evropi so danes dosegle najnižjo raven v skoraj štirih mesecih. Vzrokov za tak trend je več, piše ruska tiskovna agencija Tass. Skladišča plina so namreč skoraj polna, pričakuje se razmeroma mila zima, proizvodnja vetrne energije pa se je občutno povečala.

Novembrske terminske pogodbe za megavatno uro zemeljskega plina z nizozemskega vozlišča TTF so bile med današnjim trgovanjem začasno pri 132,13 evra oz. najnižje po 22. juniju. Okoli 9.30 je bila cena za megavatno uro pri 133 evrih, s tem pa 6,3 odstotka pod izhodiščem.

Po podatkih združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI) se dobro polnijo skladišča plina po vsej Evropi. V celotni EU so bile skladiščne zmogljivosti v soboto v povprečju 92,08-odstotne, s čimer so že močno nad ciljem Evropske komisije, po katerem je morala biti zapolnjenost do 1. oktobra 80-odstotna.

Nemčija je skladišča do zdaj napolnila 95,63-odstotno, uspešne so tudi države, kjer ima skladiščne zmogljivosti zakupljene slovenski veletrgovec s plinom Geoplin. V Avstriji so bila skladišča plina v soboto zapolnjena 86,24-odstotno, na Hrvaškem 96,18-odstotno, v Italiji pa 93,91-odstotno.

EU si po izbruhu vojne v Ukrajini februarja letos na vso moč prizadeva zmanjšati odvisnost od ruskega plina. Dobava iz Rusije se je v zadnjih mesecih dejansko močno zmanjšala, po plinovodu Severni tok, ki pod Baltskim morjem povezuje Nemčijo in Rusijo, pa se povsem ustavila. Tam je prišlo tudi do poškodb cevi.

Tudi sicer Rusija vztraja pri trenutnih cenah plina za Evropo. Kot je po navedbah Tassa dejal namestnik ruskega premierja Aleksander Novak, v bližnji prihodnosti ne vidi možnosti za znižanje cen.

Cene nafte malenkost navzgor

Cene nafte so v nov trgovalni teden vstopile z rahlo rastjo, potem ko so prejšnjega zaključile z občutnimi padci. Na trgih sicer še naprej prevladuje skepticizem zaradi upočasnitve svetovnega gospodarstva in posledičnega znižanja porabe nafte ter njenih derivatov.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo treba popoldne po singapurskem času odšteti 86,32 dolarja, kar je 71 centov več kot v petek. V Londonu so se decembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej podražile za 79 centov na 92,42 dolarja za sod.

Na razpoloženje vlagateljev še naprej vplivajo tudi vojna v Ukrajini in občutna zvišanja obrestnih mer številnih centralnih bank, ki upočasnjujejo gospodarski zagon.

Proizvajalke nafte v skupini Opec+ nameravajo z novembrom znatno zmanjšati proizvodnjo nafte kot odziv na precejšen padec cen na naftnem trgu. ZDA so vse prej kot z navdušenjem sprejele to odločitev, ki jo sicer podpira tudi njihova zaveznica Savdska Arabija. Močna zagovornica omejevanja proizvodnje nafte je tudi Rusija.