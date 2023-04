Cene energentov v drugi polovici 2022 dosegle vrh, v Sloveniji med nižjimi

Povprečne cene električne energije za gospodinjstva v EU so se v drugi polovici leta 2022 v medletni primerjavi zvišale s 23,50 evra na 28,40 evra za 100 kilovatnih ur (kWh). Zvišala se je tudi cena plina, s 7,80 evra na 11,40 evra za 100 kWh. Cene so dosegle najvišjo raven, odkar Eurostat beleži to statistiko. V Sloveniji so bile cene med nižjimi v EU.

Po znatnem zvišanju cen, ki se je začelo še pred rusko invazijo na Ukrajino, skokovito pa so cene narasle do druge polovice lanskega leta, so se cene električne energije in zemeljskega plina pred kratkim stabilizirale, so zapisali na evropskem statističnem uradu. Kot so dodali, gre deloma za posledico ukrepov držav članic in ukrepov na ravni EU.

Članice Unije so se sicer odločile za različne ukrepe, kot so znižanje davkov, začasna oprostitev plačila davkov potrošnikom, omejitev cen ali dodeljevanje bonov končnim potrošnikom, nekatere države pa so regulirale cene energentov.

Ob upoštevanju vsega tega so bile cene elektrike za povprečno gospodinjstvo najvišje na Danskem (58,7 evra za 100 kWh), v Belgiji (44,9 evra), na Irskem (skoraj 42 evrov), na Češkem (38,4 evra) in v Italiji (36,4 evra).

V Sloveniji cene ob režimu regulacije cen na spodnjem delu lestvice

Najnižje so bile medtem na Madžarskem (10,8 evra za 100 kWh), v Bolgariji (11,5 evra), na Malti (12,8 evra), na Nizozemskem (13,5 evra) in na Hrvaškem (14,8 evra).

V Sloveniji so bile cene ob režimu regulacije cen na spodnjem delu lestvice. Povprečna cena elektrike za gospodinjstvo je dosegla 19,6 evra, s čimer se je umestila na 20. mesto med 27 članicami povezave.

Cene so v nacionalnih valutah medletno narasle v vseh državah, razen na Malti in Nizozemskem. Najbolj so se zvišale v Romuniji (za 112 odstotkov), na Češkem (za 97 odstotkov), Danskem (+70 odstotkov), v Litvi (+65 odstotkov) in Latviji (+59 odstotkov). Najnižji medletni dvigi so bili v Luksemburgu (za tri odstotke), Avstriji in Nemčiji (v obeh za štiri odstotke) ter na Poljskem in v Bolgariji (v obeh za pet odstotkov).

V Sloveniji so bile medletno cene višje za skoraj 41 odstotkov.

Cene plina za povprečno gospodinjstvo najvišje na Švedskem

Pri plinu so bile medtem cene za povprečno gospodinjstvo najvišje na Švedskem (27,5 evra za 100 kWh), Danskem (20,8 evra), Nizozemskem (19,3 evra), Češkem (19 evrov) in v Grčiji (16 evrov). Najnižje so bile tudi pri plinu na Madžarskem (3,5 evra za 100 kWh), Hrvaškem (4,5 evra), Slovaškem (skoraj pet evrov), Poljskem (5,5 evra) in v Litvi (8,7 evra).

Slovenija je bila ob regulaciji cen z 9,4 evra za 100 kWh na 17. mestu v EU, tik nad Nemčijo.

Cene plina so v nacionalnih valutah narasle v vseh članicah EU, najbolj na Češkem (za 231 odstotkov), v Romuniji (+165 odstotkov), Latviji (+157 odstotkov), Litvi (+112 odstotkov) in Belgiji (+102 odstotka). Medletni skok cen le v dveh državah ni dosegel 20 odstotkov, na Hrvaškem (14 odstotkov) in Slovaškem (18 odstotkov).

V Sloveniji je bila cena plina za povprečno gospodinjstvo medletno višja za 36 odstotkov.