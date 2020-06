Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Regulirani ceni pogonskih goriv po znižanju trošarin zunaj avtocest in hitrih cest tudi v naslednjem 14-dnevnem obdobju ostajata nespremenjeni. Tako cena 95-oktanskega bencina kot cena dizelskega goriva z jutrišnjim dnem ostaja en evro za liter.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 2. junija 2020, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Pojasnjujejo, da se v skladu z Zakonom o trošarinah trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v Zakonu o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina, in sicer:

- za bencin se zniža z 0,47305 evra na liter na 0,43561 evra na liter oziroma za 0,03744 evra na liter in

- za plinsko olje za pogon se zniža z 0,43279 evra na liter na 0,39956 evra na liter oziroma za 0,03323 evra na liter.

Z znižanjem zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale en evro za liter, so še pojasnili na Ukomu.