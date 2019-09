Celje bo v septembru središče Slovenije

Vzeti si čas zase - bere se tako preprosto, tudi mamljivo, a v ihti in utripu današnjega hitrega ritma življenja pogosto žal neizvedljivo. Živimo v obdobju, kjer nas čas včasih prehiteva tako močno, da ne znamo več določiti svojih prioritet, vrednot. Vrednot, ki so pred 30 leti še kako živele, pa so zdaj usahnile. Tudi sejmi imajo za sabo dolgoletno tradicijo, za katero se zdi, da počasi tone v pozabo. Kljub enkratnim lastnostim.

52. MOS, "sejem vseh sejmov", bo med 10. in 15 septembrom na enem mestu združil več kot 1.500 razstavljavcev in sto tisoč obiskovalcev.

Ne nazadnje so sejmi stičišča kakovostnih izdelkov, odnosov iz oči v oči, so tisti, ki na enem mestu združujejo večino ponudnikov določenega segmenta in vam tako prihranijo dragoceni čas, podjetnikom ponujajo ogromno poslovnih priložnosti in vam na dlani ponudijo spontane ideje. Prav takšen je in bo tudi letos Celjski sejem, 52. MOS, ki tako ali drugače uresničuje "pozabljene" želje. Sejem MOS kot osrednji in največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, ki vsako leto septembra nastavi ogledalo gospodarstvu, letos od 10. do 15. septembra praznuje častitljivi 52. jubilej.

Ko imate kljub gradnji ali obnovi doma še vedno čas zase

Letošnji 52. MOS bo uresničil pozabljene želje tudi 35-letnemu Denisu, ki si ravno ustvarja samostojno življenje s svojo partnerico. Lotil se je namreč gradnje varnega doma. Popolnoma sam. To mu vzame veliko energije in časa. Vse svoje hobije je moral potisniti ob stran, zdaj dneve preživlja na cestah, ko se vozi od ponudnika strešnikov v Prekmurju do ponudnika izolacije na Gorenjskem.

Njegovi dnevi se zavlečejo pozno v noč, druženje s prijatelji pa je postalo neuresničljiva želja. Utrujen je. Pogreša čas zase, za svoje dekle in prijatelje. Komaj čaka, da konča gradnjo in iz nove hiše naredi dom. Denis je spoznal, da nič ne odtehta časa, ki bi ga moral preživeti skupaj z dekletom. Ne nazadnje bo ravno njuna ljubezen iz hiše naredila dom.

MOS Dom, ki na enem mestu združuje vse pomembnejše ponudnike gradbenega materiala ter vse za opremljanje notranjosti in zunanjosti. Prihranil bo čas, brezskrbno uživanje v zadnjih poletnih večerih se lahko začne. Raje bo odšel na letošnji, ki na enem mestu združuje vse pomembnejše ponudnike gradbenega materiala ter vse za opremljanje notranjosti in zunanjosti. Prihranil bo čas, brezskrbno uživanje v zadnjih poletnih večerih se lahko začne.

"Ni več druženja, prave povezave. Internet je naredil svoje."

Na 52. Mosu pa ne bo manjkala niti 63-letna Marjana, ki je svoje otroštvo preživljala obkrožena z ljudmi. Vse dneve so se družili, pogovarjali in preprosto uživali v prisotnosti drug drugega. Tudi pozneje, ko je začela delati, so včasih popoldneve preživljali v službi – ne zaradi dela, ampak zaradi sproščenih pogovorov ob kavi.

Zdaj se vsem samo mudi. Opaža, da mladi nimajo več pravih srečanj, nobenih pravih povezav, prijateljstva in zveze so postale instantni. Vsak živi svoje individualno življenje. Pogreša pristnost odnosov. Marjana je sledila toku modernizacije in je želela preizkusiti naročanje izdelkov prek spleta. Vendar je ugotovila, da nikoli ne veš, kaj dobiš.

MOS Plus, ki ponuja izdelke široke potrošnje, za njimi pa pogosto stojijo izdelovalci sami. Odnos iz oči v oči, pogovor, otip in pristnost na vsakem koraku. Zato se bo raje odpravila na letošnji, ki ponuja izdelke široke potrošnje, za njimi pa pogosto stojijo izdelovalci sami. Odnos iz oči v oči, pogovor, otip in pristnost na vsakem koraku.

5 področij

Kot rečeno, MOS ni le MOS Dom in MOS Plus. MOS so tudi trije drugi sejmi, ki jih sočasno prirejajo na sejmišču. Vse lahko obiščete le z eno karto.

MOS, poslovno-sejemska prireditev, bo letos razdeljena na pet področij: MOS Dom, MOS Tehnika, MOS Turizem, MOS B2B in MOS Plus. MOS spremljajo tudi predavanja, dogodki in delavnice s posameznih področij, kjer lahko dobite številne koristne informacije v zvezi z gradnjo doma ali ustanavljanjem podjetja.

Sejem ima tradicionalno tudi državo partnerico, kar dodatno olajša vzpostavitev gospodarskih vezi med državama. Letos je to Črna gora.

MOS Dom Sejem za dom; našli boste vse od opeke do sedežne garniture. Za tiste, ki gradijo in obnavljajo. MOS Turizem Ponudba s področij kampinga in karavaninga, turističnih destinacij in kulinaričnih dobrot. Za tiste, ki radi uživajo. MOS Tehnika Sejem majhnih in velikih mojstrov. Oprema in materiali za delo doma ali v delavnici. Za tiste, ki radi ustvarjajo. MOS B2B Dogodek poslovnih priložnosti; idealen za mreženje z domačimi in tujimi podjetniki. Za ambiciozne. MOS Plus Sejem kot nekoč; najštevilčnejši izdelki po ugodnih sejemskih cenah. Prav za vsakogar.

Celje je pač sejemsko mesto

Mesto Celje je že iz zgodovine znano kot sejemsko mesto. Bogata sejemska tradicija izvira že iz rimskih in srednjeveških časov. Celje živi s sejmi in sejmi živijo s Celjem. Ta slogan nazorno kaže povezavo, ki obstaja med knežjim mestom in tovrstnimi prireditvami. Vez ni nekaj novega, temveč se je stkala pred mnogo leti – prva sodobna sejemska prireditev je bila v mestu že leta 1863, odtlej pa število poslovno-razstavnih dogodkov le še raste.

Danes se lahko celjsko sejmišče pohvali z najsodobnejšo sejemsko infrastrukturo v Sloveniji in velja za največjega organizatorja tovrstnih dogodkov v državi, ki se lahko pohvali z izjemnimi številkami.

Naziv "Sejem vseh sejmov" pripada vsakoletnemu Mednarodnemu obrtnemu sejmu, ki slovi kot najpomembnejši poslovni dogodek v regiji in največji sejem v Sloveniji. Ugledna prireditev privabi več kot 1.500 razstavljavcev iz več kot 30 držav in je odlična priložnost za srečanja s ciljnimi kupci ter sklepanja poslov in poznanstev. Bogato obstransko dogajanje z ugodnimi nakupi in zabavnimi doživetji pa zagotavlja številčen obisk tako domačinov kot tujcev. Pri tem nič ne kaže, da bi celjskemu sejmišču zmanjkovalo zagona. Se vidimo?

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8