"Če bo potrošnik v Mercatorju iskal slovensko korenje, potem bo Mercator slovenski" #video

Tako se kmet in predsednik Zadruge pridelovalcev in trgovcev sadja in zelenjave Slovenije Ivan Bučar odziva na napovedane strukturne spremembe v Mercatorju, ki smo jih razkrili na Siol.net.

Včeraj smo pisali o načrtih ruskih bankirjev in hrvaškega političnega vrha, da bi skupino Mercator razbili po posameznih državah. Upravljanje Mercatorjevih hčera na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini bi prevzela zagrebška Fortenova, naslednica Agrokorja. Ta bi s tem prevzela nadzor nad denarnimi tokovi skupine Mercator.

Sprememba bi gotovo poslabšala položaj slovenskih dobaviteljev, ki bi se bili po novem o svojem položaju na policah Mercatorjevih trgovin v drugih državah nekdanje Jugoslavije prisiljeni pogajati v Zagrebu ali Beogradu. Več v članku Primoža Cirmana in Vesne Vuković.

"Naše sodelovanje je še vedno korektno"

Foto: Planet TV Kmet in predsednik Zadruge pridelovalcev in trgovcev sadja in zelenjave Slovenije Ivan Bučar prodaja tudi Mercatorju.

Kot pravi, je slovenski kmet danes nasploh v zelo slabem položaju, a pove, da so škarje in platno na koncu v rokah potrošnika.

"Če bo potrošnik v Mercatorju iskal slovensko korenje, potem bo Mercator slovenski. Če ne, bo vsa roba prišla iz Hrvaške, Srbije, Ukrajine. Kdor ni videl ogromnih polj v Srbiji, na Hrvaškem, v Ukrajini, težko govori. Naših 672 tisoč hektarjev površin je v primerjavi s tem drobiž," je povedal za Planet 18.

Ekološki kmet Marko Slavič Mercatorju prodaja piro, ajdo, kamut, enozrnico in številna druga žita. Z njim ustvari do 15 odstotkov prihodkov. "Trenutno je naše sodelovanje še vedno korektno. Kar se tiče cen seveda vemo, da se izdelki v trgovinah morajo prodajati, temu prilagajamo cene, tako da so za obe strani in tudi za potrošnika primerne."

Kuhar: Hrvaški Mercator težava za pridelovalce

Mnenja sogovornikov o posledicah dogajanja v Mercatorju za slovensko dobaviteljsko verigo, so različna. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar meni, da bi dokončno zlitje Mercatorja v Fortenovo naše pridelovalce povozilo, češ da že zdaj s polic izginjajo slovenske znamke.

"Zelo težko bomo sprejeli, če se bo trg s hrano tako zbanaliziral, se pravi, da nimamo nacionalne identitete v smislu ponudbe, kjer bi se lahko veliki stebri industrije in tudi kmetje z butičnimi izdelki predstavili," meni.

Židan: Kdor ne bo prodajal slovenskega, ne bo imel slovenskih kupcev

"V resnici so postali trgovski sistemi odvisni od slovenske hrane. Če se katerikoli odloči, da ne bo kupoval slovenskega, bo hkrati izgubil tudi slovenske kupce," meni nekdanji kmetijski minister, zdaj predsednik Državnega zbora Dejan Židan. Foto: Matjaž Vertuš Medtem sogovornik blizu Mercatorja, ki ne želi biti imenovan, zagotavlja: vse zaveze, dane dobaviteljem, ostajajo. Položaj dobaviteljev ostaja enak, Hrvatje ne bodo imeli prednosti pred Slovenci. Vsak, ki je dober, je varen.

Miri tudi nekdanji kmetijski minister Dejan Židan. "Slovenski proizvajalci so manj odvisni od posameznega trgovskega sistema. V resnici so postali trgovski sistemi odvisni od slovenske hrane. Če se katerikoli odloči, da ne bo kupoval slovenskega, bo hkrati izgubil tudi slovenske kupce."

Lastništvo, tako je za Planet TV dejal domači politik, na koncu niti ni pomembno, saj so se tudi domači lastniki že izkazali kot plenilci premoženja."