Bruselj predlagal protikoronski proračun EU za prihodnje leto

To je prvi letni proračun v novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, o katerem pa se članice še pogajajo. Ko bo unija dosegla dogovor o večletnem proračunu, bo komisija predlog ustrezno prilagodila. Komisija med drugim predlaga, da se dodeli 55,2 milijarde evrov skupni kmetijski politiki in 47,15 milijarde evrov kohezijski politiki, kar naj bi bilo dopolnjeno z 42,45 milijarde evrov v okviru mehanizma ReactEU iz novega svežnja za okrevanje, piše STA.

Za hitro sprejetje proračuna

Poleg tega predlaga 9,47 milijarde evrov za sklad za pravičen zeleni prehod, 619 milijonov evrov za mehanizem za civilno zaščito in 1,19 milijarde evrov za nov samostojni program EU za zdravje. 1,34 milijarde evrov naj bi šlo za digitalno Evropo, tri milijarde za instrument za povezovanje Evrope, 2,89 milijarde evrov za Erasmus+, 2,1 milijarde evrov za sklada za azil in migracije ter za upravljanje meja ter 17,3 milijarde programu Obzorje Evropa.

V komisiji ob tem poudarjajo, da je bistveno predlog proračuna sprejeti hitro, da bo lahko več sto tisoč podjetnikov, raziskovalcev, kmetov in občin po vsej Evropi začelo uporabo sredstev in tako vlaganje v boljšo prihodnost za naslednje generacije. Komisija predlaga dva zneska za vsak program, in sicer za obveznosti in plačila. Obveznosti se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko izplačana sredstva.

Predlagani proračun EU za leto 2021 znaša 166,7 milijarde evrov v obveznostih, kar je 9,7-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letošnjim letom, in 163,5 milijarde evrov v plačilih, kar je 0,8-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020, navajajo v komisiji, poroča STA.