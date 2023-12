Evropska komisija je danes tri spletne platforme za pornografijo uvrstila na seznam t. i. "velikih spletnih platform", kar pomeni, da bodo morali spletni ponudniki filmov iz industrije za odrasle upoštevati tudi specifična pravila Bruslja, katerih tarča so bili predvsem spletna družabna omrežja in spletni trgovski velikani.

Od 45 milijonov Evropejcev vsak vsaj enkrat na mesec obišče eno izmed velikih spletnih platform za pornografijo Pornhub, Stripchat in Xvideos. Zaradi velikega obiska omenjenih platform so se pri Evropski komisiji odločili, da bodo vse tri omenjene spletne servise uvrstili na seznam t. i. "velikih spletnih platform". To pomeni, da bodo podjetja za pornografskimi spletnimi mesti morala upoštevati specifično evropsko zakonodajo, tarča katere so do zdaj bila predvsem spletna družabna omrežja, kot sta Facebook in TikTok, ter spletni trgovski velikani, kot sta Amazon in Zalando.

Vse tri pornografske platforme se bodo morale novim pravilom prilagoditi do 25. aprila 2024, so še sporočili iz Bruslja.

Iz teorije v prakso

Kaj uvrstitev na seznam pomeni za Pornhub, Stripchat in Xvideos in kako bodo nova pravila vplivala na uporabnike? Med zahtevami Bruslja za pornografske platforme med drugim najdemo sledeče spremembe:

Pornografske platforme bodo morale uvesti uporabnikom prijazne mehanizme za prijavo protizakonite vsebine.

Ustvarjalcem bodo platforme dolžne sporočiti, zakaj je bila njihova vsebina odstranjena.

Platforme se bodo morale prilagoditi uporabi s strani mladoletnih oseb.

Platforme ne bodo več smele obiskovalcem prikazovati oglasov na podlagi zbiranja osebnih podatkov, kot so etično poreklo, spolna usmerjenost, politično prepričanje …

Regulacija spletnih velikanov



Evropska komisija je letos začela regulirati svetovne spletne velikane, in sicer z dveh področij: spletnih platform oziroma družabnih omrežij in spletnih iskalnikov. Da so podjetja postala tarče Bruslja, so morale upravljati s spletnimi servisi, ki jih je vsak mesec obiskalo vsaj 45 milijonov Evropejcev. Na seznamu Bruslja so se tako znašli:

AliExpress

Amazon

App Store

Booking

Facebook

Google Search

Google Search Corrigendum

Google shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

X (Twitter)

Wikipedia

YouTube

Zalando