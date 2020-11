Brodnjak: Rezultati NLB so mnogo boljši, kot smo se nadejali

Poslovanje skupine NLB letos zaznamuje vpliv covid-19, a so devetmesečni rezultati po ocenah predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka dobri in kažejo trdnost in odpornost trajnostnega poslovnega modela. "Rezultati so zelo dobra novica in mnogo boljši, kot smo se lahko nadejali aprila. Na vseh področjih je bilo poslovanje zelo dobro," je dejal.

"Razmere so zelo negotove. Smo sredi drugega vala okužb praktično po vsej Evropi. A kot se je pokazalo spomladi, se po zapiranju gospodarstva nato s sproščanjem ukrepov zgodi kompenzacijski učinek. Smo zelo aktivni in odzivni pri zagotavljanju likvidnosti. Tudi državne pomoči so, zlasti v Sloveniji in v Srbiji, bile zelo učinkovite," je v današnji predstavitvi rezultatov po poročanju STA dejal Blaž Brodnjak.

Likvidnostni in kapitalski položaj skupine je po njegovih besedah zelo trden. "Verjamemo, da imajo rezultati zelo dobro sporočilo in da so dobra osnova za naprej," je ocenil Brodnjak, ki se mu bo mandat na čelu banke iztekel julija prihodnje leto, nadzorni svet pa mu je na četrtkovi seji podelil nov petletni mandat. Nov petletni mandat sta dobila tudi člana Archibald Kremser in Andreas Burkhardt, medtem ko se je Petr Brunclik upravi pridružil maja.

Prihodki in dobiček so se zmanjšali

Skupina NLB je v devetih mesecih ustvarila 383,3 milijona evrov čistih prihodkov, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani za en odstotek manj. Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je upadel za dva odstotka na 167 milijonov evrov. Na dobiček po davkih v višini 104,6 milijona evrov, kar je 36 odstotkov manj, je vplivalo zlasti oblikovanje dodatnih oslabitev in rezervacij v višini 50,2 milijona evrov.

Strateški tuji trgi so prispevali največji delež k pozitivnemu rezultatu skupine pred davki v višini 45,5 milijonov evrov. Segment poslovanje s prebivalstvom v Sloveniji je prispeval 36,6 milijona evrov, finančni trgi v Sloveniji 26 milijonov in poslovanje s podjetji ter investicijsko bančništvo v Sloveniji 18,9 milijona evrov.

Stroški skupine so znašali 216,3 milijona evrov in so bili za 0,7 milijona evrov nižji kot v enakem obdobju lani. Kot je povedal Kremser, jih dobro obvladujejo tako po kategorijah kot tudi geografsko, saj so v NLB pri tem zelo disciplinirani. To bo njihova osrednja naloga tudi v prihodnje. Skupina je ob tem sprejela tudi več strateških za ohranitev vzdržne ravni stroškov.

Kljub težavnim okoliščinam, vezanim na protikoronske omejitve, so vse bančne članice skupine končale obdobje z neto dobičkom. Kljub temu da je naraščajoči trend rasti obsega kreditiranja v drugem četrtletju zaradi posledic covid-19 izgubil precej zaleta, se je ohranil splošni trend naraščanja obsega kreditiranja.

Zadovoljni z rastjo kreditov

Ob dobri depozitni rasti so se za tri odstotke povečali tudi bruto krediti strankam. Letno rast so v bruto kreditih zabeležili gospodarstvu za en odstotek in prebivalstvu za pet odstotkov. V NLB so zadovoljni z rastjo v vsej regiji, zlasti na področju stanovanjskih kreditov. "Stanovanjska posojila so svetla točka tako v Sloveniji kot tudi v regiji," je opisal Kremser. V Sloveniji se je prodaja potrošniških in stanovanjskih kreditov opazno povečala v tretjem četrtletju.

Foto: STA Medtem so podjetja na tem področju bolj previdna, kar je razumljivo. Skupina je glede na konec leta 2019 zabeležila povečanje kreditov gospodarstvu za 56,2 milijona evrov izključno zaradi zagotavljanja likvidnosti zaradi izbruha covid-19 v prvem četrtletju, čemur je sledilo znižanje kreditov v vseh mesecih naslednjih dveh četrtletij.

Skupina nima znatne izpostavljenosti dejavnostim, ki veljajo za občutljive na vplive covid-19. Nastanitve, proizvodnja, povezana z avtomobilsko industrijo, in promet predstavljajo 9,53 odstotka donosnih posojil, odobrenih podjetjem. Kakovost portfelja ostaja stabilna, delež slabih posojil pa je nizek in je pod slovenskim povprečjem. Do konca leta je moč pričakovati dodatno poslabšanje kreditne kakovosti, vendar v NLB ocenjujejo, da zaradi zelo stabilne kakovosti portfelja pred krizo vpliv ne bi smel biti pretiran.

Banka je v Sloveniji do konca tretjega četrtletja odobrila za 433 milijonov evrov moratorijev zaradi covid-19, od tega 320,7 milijona evrov v segmentu podjetij in 112,2 milijona evrov v segmentu prebivalstva. Skupina je medtem odobrila moratorije v višini 1,18 milijarde evrov, od česar jih je do konca tretjega četrtletja poteklo za 483,6 milijona evrov.

Poleg moratorijev skupina zagotavlja dodatno likvidnost z dodeljevanjem novih posojil. Skupni obseg takšnih posojil znaša v banki 21,5 milijona evrov, v ostalih članicah skupine pa blizu 77,6 milijona evrov. Banka je v Sloveniji sedaj začela odobravati prve izpostavljenosti na podlagi posojil z jamstveno shemo. Obseg tovrstnih posojil se povečuje, vendar hitre rasti po ocenah NLB ni pričakovati.

Skupina ostaja osredotočena izključno na trge jugovzhodne Evrope. Skladno s tem nadaljuje aktivnosti za zaključek prevzema Komercijalne banke Beograd in aktivnosti za pripravo načrta njene integracije. Zaključek procesa prevzema je predviden za letošnje zadnje četrtletje. To je odvisno od pridobitve številnih soglasij regulatorjev, a kot je povedal Kremser, postopki tečejo dobro.