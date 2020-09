Britansko podjetje v tožbo proti Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski Ascent Resources je formalno sprožil postopke za začetek tožbe proti Sloveniji pred arbitražnim sodiščem, je na spletni strani objavila nevladna organizacija Friends of the Earth. V pismu z datumom 23. julij, naslovljenem na vrh slovenske vlade, Ascent napoveduje tožbo, hkrati pa izraža pripravljenost za nadaljnje pogovore.

Friends of the Earth so objavili pismo, ki ga je premierju Janezu Janši, ministru za zunanje zadeve Anžetu Logarju in ministru za okolje Andreju Vizjaku poslala londonska pravna pisarna Enyo Law. Ta v sporu s Slovenijo po lastnih navedbah zastopa Ascent Resources, poroča STA.

V pismu izpostavljajo domnevne kršitve dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini. Ta dejanja so povzročila občutno škodo investicijam investitorjem v Sloveniji, navajajo. Pri tem opozarjajo, da so doslej v razvoj Petišovskega polja vložili več kot 50 milijonov evrov.

Sloveniji med drugim Enyo Law očita prekoračitev rokov v postopku odločanja o zahtevi po presoji vplivov na okolje, izpodbija pa tudi samo odločitev. Agencija za okolje (Arso) je namreč sklenila, da je presoja potrebna, kar je po trditvah investitorjev v nasprotju s podanimi mnenji slovenskih oblasti, med drugim ministrstev za zdravje in infrastrukturo, inštituta za varovanje narave ter gozdarskega inštituta. "Odločitev Arsa ni temeljila na priporočilih slovenskih strokovnjakov; še več, nasprotuje mnenju, ki so ga podali," poudarjajo pravniki.

V času, ko je postopek na Arsu tekel, je slovenski okoljski minister ob tem večkrat podajal izjave, ki so Ascent slikali v negativni luči. Arso zato ni odločal nepristransko, odločitev je bila politično motivirana, so prepričani.

Vlagatelji se s poslanim pismom tudi formalno strinjajo s tem, da spor roma pred mednarodno arbitražno sodišče, pismo pa je formalna notifikacija o obstoju spora, navaja Enyo Law.

"Iskreno upamo, da je mogoče najti prijateljsko rešitev za obstoječi spor in bomo pozdravili vse konstruktivne predloge, ki bi jih morda imeli," so še zapisali. Vlagatelji so tako pripravljeni reševati spor s pogovori na visoki vladni ravni.

Fracking prepovedalo več evropskih držav

V Friends of the Earth ob tem navajajo, da je postopke hidravličnega lomljenja oz. frackinga, ki buri duhove v zvezi s petišovskim poljem, že prepovedalo ali zamrznilo več držav članic EU, med njimi Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Španija, Slovaška in Švedska.

Arso je marca lani odločil, da je pred izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih s stimulacijo vrtin, ki ga načrtujeta britanski Ascent Resources in njegov slovenski partner Geoenergo, treba izvesti presojo vplivov na okolje. Upravno sodišče je Arsu pri tem pritrdilo junija letos.

Leta 2018 je takratni minister Jure Leben odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Nadzor je pokazal, da je v postopkih prihajalo do pritiskov in groženj, ter da sta bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Zadeva je odnesla tedanjega direktorja Arsa Joška Kneza.

Da frackinga ne podpira, je dejal tudi aktualni okoljski minister Vizjak, še dodaja STA.