Britanci nad Slovenijo, ker jim ne dovoli črpati plina v Prekmurju

Britanska družba Ascent Resources želi v sodelovanju s slovensko družbo Geoenergo v Petišovcih v večjem obsegu pridobivati plin. Agencija za okolje (Arso) je odločila, da gre za poseg, ki bi lahko imel pomemben vpliv na okolje, zaradi česar je treba izvesti presojo vplivov in pred morebitnim posegom pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo zavrnilo pritožbo, Britanci sprožili upravni spor

Ker bi lahko ta postopek zavlekel uresničitev načrtov ali pa celo prekrižal načrte, so se Britanci pritožili, ministrstvo za okolje in prostor pa je njihovo pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep Arsa. Britanci so uresničili napovedi in na sodišču sprožili upravni spor. "Odločitev Arsa in ministrstva za okolje ne upošteva mnenja šestih neodvisnih strokovnih organov, ki jih je naročil Arso," je družba, ki kotira v kotaciji majhnih in rastočih podjetij, objavila v sporočilu na londonski borzi.

Pripravljajo tudi odškodninsko tožbo

Dodali so še, da zaradi kršitve evropske zakonodaje pripravljajo odškodninsko tožbo proti Sloveniji. Ob odločitvi ministrstva so navedli, da bi lahko izguba pričakovanih prihodkov od naložbe, ocenjene na okoli 50 milijonov evrov, dosegla večkratnik te naložbe.

Britancem se sicer koncesija za črpanje plina izteče že leta 2022, če presoja vplivov na okolje do takrat ne bo končana, jo bodo izgubili. Partnerja sta sicer že pridobila okoljevarstveno dovoljenje za rafinerijo za čiščenje surovega plina, vendar pa bi lahko bila dejanska postavitev objekta odvisna od odločitve o črpanju plina.

Notranji nadzor pokazal na pritiske in grožnje

Nekdanji minister Jure Leben je v obeh primerih, ki sta povezana z družbo Ascent Resources, odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Ta je pokazal na pritiske in grožnje ter da sta bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Tako imenovani fracking v Pomurju je konec lanskega leta s položaja odnesel dotedanjega direktorja agencije Arso Joška Kneza.

Nekdanji minister za okolje Jure Leben Foto: STA