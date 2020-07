Brezskrbno v vsakem trenutku poletja

Oglasno sporočilo

Poletje je že tradicionalno čas za počitnice, prekinitev delovne rutine in uživanje brez kakršnihkoli skrbi, ki so zadnje mesece še kako prisotne med nami. Krajši oddih v gorah ali na bližnji obali nas lahko zelo hitro napolni z novim valom energije. Pravzaprav ni pomembno, ali ste bolj pustolovskega duha in radi raziskujete najvišje slovenske vrhove ali pa sanjate o poležavanju na plaži s sladoledom v roki. Pomembno je, da svoje želje brez skrbi uresničite – zamenjate lokacijo, pobegnete rutini in si privoščite nekaj "za dušo". Skratka, izprežete. Za brezskrbno plačevanje in poslovanje v vsakem trenutku poletja pa poskrbijo napredne rešitve in storitve SKB banke.

Zlahka upravljajte s financami – kjerkoli in kadarkoli

Digitalizacija nam je odprla nov svet na področju osebnih financ, bančna okenca v poslovalnicah so zamenjale spletne in mobilne bančne aplikacije. Z MOJ@SKB mobilno banko ali s SKB NET spletno banko lahko preprosto in hitro opravite transakcije, plačate položnice in preverite stanje, in to ne glede na to, kje ste. Ob družabnih dogodkih, skupnih kosilih s sodelavci, prijateljskih srečanjih ali pa celo skupnih potovanjih vam pri delitvi računa na pomoč priskoči Flik. Flik je mobilna aplikacija, ki omogoča takojšnja brezplačna nakazila med uporabniki bančnih računov različnih slovenskih bank. Za transakcijo je dovolj že, da imate v svojem mobilnem telefonu shranjeno telefonsko številko ali elektronski naslov prejemnika. Za uporabnike SKB NET spletne in MOJ@SKB mobilne banke je uporaba aplikacije Flik brezplačna!

Kartična svoboda – tudi na počitnicah

Poleti nas pogosteje zanese tudi zunaj meja Slovenije – v države, ki niso del t. i. evrskega območja in imajo druge uradne denarne valute. Preračunavanje ni preprosto, zato je najlažje, praktično in ne nazadnje tudi ugodno, da pri plačevanju v tujini uporabljamo plačilne kartice. Na ta način ubijemo dve muhi na en mah, saj si zagotovimo boljši pregled nad stroški. Čeprav smo v preteklih letih že usvojili, kako plačevati najugodneje, nas v praksi pogosto preseneti tisti "prvi dvig" na bankomatu – npr. kun na bankomatu na Hrvaškem. Naslednje si vsekakor velja zapomniti: vedno izberite možnost dviga brez konverzije, saj boste tako dosegli najbolj optimalno provizijo. Banke za dvige gotovine na bankomatih priporočajo uporabo debetne kartice, saj so provizije v tem primeru znatno nižje od kreditnih kartic. Se pa zato novejše kreditne kartice lahko izkažejo z možnostjo obročnega plačila. SKB kreditne kartice v primeru nakupa nad 50 evrov ponudijo možnost nakupa na obroke – tako si višji znesek elegantno razdelite na daljše obdobje in zagotovite brezskrbno odplačevanje svojih stroškov. Odločitve o obročnem nakupu vam ni treba sprejeti takoj – na voljo imate namreč eno uro po opravljenem nakupu, da obročno odplačevanje potrdite prek sporočila SMS. Le za vklop omenjene storitve na svoji Visa in/ali Mastercard kreditni kartici najprej obiščite najbližjo SKB poslovalnico.

Uresničevanje želja je lažje s kreditom

Kljub varčevanju za poletne aktivnosti je marsikoga med nami epidemija virusne bolezni znatno prizadela – predvsem v finančnem smislu. Pojavili so se nepredvideni stroški, zaradi katerih so prihranki kar naenkrat začeli kopneti. A to še ne pomeni, da je treba želje in potrebe prestaviti v prihodnost ali se jim celo odreči. Praktična rešitev je najem kredita. Obstajajo različne vrste kreditov za različne namembnosti.

Potrošniški kredit je hitra in priročna rešitev, ki vam omogoča, da v čim krajšem času uresničite svoje načrtovane ali nenačrtovane želje – uredite vrt, postavite bazen ali pa si končno privoščite sanjsko gorsko kolo. Ta vam lahko pomaga tudi pri kritju nepričakovanih izdatkov, popravilu avtomobila, novi garderobi … Potrošniški kredit z akcijsko obrestno mero in dobo odplačevanja do 7 let lahko dobite tudi brez zavarovanja, ob dodatni sklenitvi zavarovanja za primer smrti ali brezposelnosti pa se akcijska obrestna mera lahko dodatno zniža do 0,30 odstotne točke!

Če načrtujete ali pa že izvajate prenovo, gradnjo ali nakup nepremičnine, si velja ogledati akcijske obrestne mere pri sklenitvi stanovanjskega kredita. Krediti s fiksno in variabilno obrestno mero ter odplačilno dobo do 25 let so resnično ugodni. Odlična izbira je tudi t. i. družinski kredit, kjer posojilo za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine najame in odplačuje več ožjih družinskih članov – tako se finančno breme porazdeli med upnike.

Tudi ugibanje glede tega, ali si posamezen kredit lahko privoščite ali ne in kako dolgo bi ga veljalo odplačevati glede na obrestno mero in (izbrano) število obrokov, po zaslugi spletnih tehnologij odpade. Podatki so jasno predstavljeni, le preverite informativni izračun potrošniškega ali stanovanjskega kredita ter uresničite svoje želje.

SKB banka – z vami v vsakem trenutku poletja!

Naročnik oglasnega sporočila je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana