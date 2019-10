Brez sprememb v Borzenu: Peršolja ostaja direktor

Peršolja bo svoj tretji mandat začel 1. januarja 2020 in ga zaključil 31. decembra 2021. Po tem datumu bo vodenje Borzena do izteka petletnega mandata, do konca leta 2024, prevzela Valerija Štiblar. Štiblarjeva je direktorica ekonomsko-splošnega področja in je na Borzenu zaposlena že vrsto let, piše na spletnih straneh Borzena.

Vnovičen mandat so nadzorniki, ki jim predseduje Mojca Kert, Peršolji zaupali na seji prejšnji teden skladno z aktom o ustanovitvi družbe, potem ko se je iztekel avgusta objavljeni javni razpis.

Peršolja se je ob tem zahvalil za izkazano zaupanje in napovedal, da bo družbo še naprej vodil in do upokojitve deloval z vso odgovornostjo tako do energetskega trga in njegovih deležnikov kot tudi do družbenika in vseh zaposlenih.

Družba Borzen je bila ustanovljena leta 2001 kot hčerinsko podjetje Elektra Slovenije. Njena osnovna dejavnost je izvajanje gospodarske javne službe operaterja trga z elektriko. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratuškova je letos poleti predlagala, da bi po končno besedo pri potrjevanju direktorja imela vlada, česar pa ministrski zbor na seji sredi septembra ni potrdil.

Nekaj tednov prej je vlada na dopisni seji potrdila spremembo akta o ustanovitvi družbe SODO, tako da po novem soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja družbe daje vlada kot skupščina, s čimer si je Bratuškova prislužila očitke, da je s spremembo statuta vplivala na odprt razpis za direktorja družbe.