Bo Mercator dobil francoskega lastnika?

Potem ko sta ruska banka Sberbank in madžarsko-ameriški nepremičninski investicijski sklad Indotek pretekli petek podpisala pogodbo o nameri prodaje 44-odstotnega deleža Sberbank v skupini Fortenova, pod katero spada tudi največji slovenski trgovec Mercator, se pojavljajo ugibanja o novem lastniku Mercatorja. Časnik Dnevnik danes poroča o francoski družbi Auchan.

V sodelovanju z madžarsko-ameriškim investicijskim skladom naj bi v regijo jugovzhodne Evrope prišel francoski trgovec Auchan Ta naj bi zagotovil logistično znanje in dostop do nabavnih virov, brez sentimenta do porekla, je za Dnevnik opozoril agrarni ekonomist Aleš Kuhar.

Dodal je, da če bo francoski trgovec vstopil na slovenski trg, se lahko zgodi, da bodo velik delež prodajnega asortimenta na policah Mercatorja predstavljale trgovske blagovne znamke po zelo nizkih cenah, nabavni viri pa bodo temu prilagojeni.

Vstop Indoteka v lastništvo Fortenove, ki je od preteklega tedna edina lastnica Mercatorja, bi lahko bil poleg morebitnih povezav z Auchanom zanimiv tudi za Mercatorjev projekt centralnega logističnega središča na območju ljubljanskega BTC. Mercator namreč išče investitorja, ki bi sodeloval pri razvoju, financiranju in izgradnji tega centra. Projekt ob ocenjeni vrednosti 130 milijonov evrov pomeni največjo posamično investicijo v zgodovini Mercatorja.

Mercatorjeve delnice umaknjene z borze

Skupščina Mercatorja je včeraj potrdila umik delnic z borze, kaže na spletni strani Ajpesa objavljen zapisnik skupščine. Sklep bo začel učinkovati z dnem vpisa v sodni register.

Po sklepu skupščine bodo vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic Mercatorja, od katerih je 42.192 lastnih delnic, preostale pa so v lasti Fortenove, umaknili z organiziranega trga.

Trgovanje z Mercatorjevimi delnicami na borzi je od 22. marca zaustavljeno, kar je posledica vpisa skupščinskega sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register 17. marca.

Mercator je pod okriljem hrvaške skupine Fortenova od aprila lani. Takrat so bile nanjo prenesene delnice s propadlega Agrokorja, ki je slovenskega trgovca kupil leta 2014. Fortenova je imela najprej v lasti 89,11 odstotka Mercatorja, po skupščini septembra lani je delež povečala na 90,005 odstotka, na skupščini decembra lani pa je sprejela sklep o iztisnitvi manjšinskih delničarjev.