Blejsko Pristavo kupil Otmar Zorn

Potem ko je generalni sekretariat vlade več let neuspešno iskal najemnika ali kupca za kompleks Pristava Bled, se je zdaj vendarle pokazal interesent. Na javni razpis, ki se je iztekel pred nekaj dnevi, je ponudbo v višini izklicne cene 1,35 milijona evrov podalo podjetje Rikli, hotelska in turistična dejavnost.

Generalni sekretariat vlade je že večkrat poskušal najti kupca ali najemnika za objekt, ki je bil zgrajen med letoma 1920 in 1940 ter je bil prvotno konjušnica in bivališča za delavce gradu Suvobor, predhodnika današnje Vile Bled. Leta 1989 je bil kompleks v celoti rekonstruiran in preurejen v trgovsko hišo, zdaj pa objekt, ki ima status kulturne dediščine, že dolga leta ni v uporabi.

Sprva je država računala na tri milijone evrov kupnine

Na zadnji razpis za prodajo Pristave, ki jo je država sprva hotela prodati za več kot tri milijone evrov, a je nato ceno prepolovila, v letu 2016 ni prispela nobena ponudba. Tokrat pa je bilo zanimanja precej več, so pojasnili v generalnem sekretariatu. Do petkovega izteka roka je sicer prispela le ena ponudba. Njena vrednost je enaka izhodiščni ceni 1,35 milijona evrov. Prodajalec bo s ponudnikom sklenil pogodbo v 15 dneh po končanem javnem zbiranju ponudb, so napovedali.

Ponudbo je podala družba Rikli, hotelska in turistična dejavnost, ki ima sedež v Ljubljani. Njen ustanovitelj je Zorn plus, podjetje za inženiring, kooperacijo in svetovanje, direktor pa je Otmar Zorn, ki je lani na Bledu že kupil Hotel Jelovica in napovedal milijon evrov vredno obnovo. Pristava Bled pa je potrebna še bistveno večje investicije.

Potem ko je Otmar Zorn lani na Bledu že kupil Hotel Jelovica, bo od zdaj tudi lastnik Pristave. Foto: Matej Leskovšek Neto površina objekta je 4.000 kvadratnih metrov. Njegova tlorisna zasnova je v obliki gradu z dvema notranjima atrijema. Objekt že dlje časa ni v uporabi, je nezaseden in potreben nujnih vzdrževalnih del. Ker ima status registrirane kulturne dediščine, je za vse posege treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

Občina predkupne pravice ni izkoristila

Predkupno pravico za Pristavo je sicer imela blejska občina, ki pa se je tej pravici odpovedala. Pred leti je občina državo prosila za brezplačen prenos lastništva Pristave nanjo, saj je imela kar nekaj idej, kako izkoristiti kompleks. Ker se to ni zgodilo, je občina ideje uresničila na drugih lokacijah. Na občini sicer upajo na dobrega lastnika, ki bi Pristavo uporabil v turistične namene.