Bitcoin je kralj na kvadrat

Oglasno sporočilo

Dejanja uspešnih navdihujejo množice. Poteze uspešnih tako lahko zlahka uporabimo kot inspiracijo ali interpretacijo njihovega razmišljanja. Tokrat je takšno potezo naredil prvi mož Tesle in eden najbogatejših Zemljanov, Elon Musk, ko je v zadnjih tednih na Twitterju večkrat izrazil zanimanje za kraljevo digitalno valuto – Bitcoin. Ko je Tesla pred dnevi šokirala z novico, da je 1,5 milijarde svojih denarnih rezerv investirala v Bitcoin in napovedala, da bodo Bitcoin pričeli sprejemati kot plačilno sredstvo pri nakupu njenih vozil, se je sprožil kriptotsunami. Vrednost Bitcoina je nemudoma poskočila na neverjetnih 45 tisoč dolarjev, tržna kapitalizacija pa je tako gladko presegla 800 milijard dolarjev.

Poteza Elona Muska je dala misliti vsakemu finančniku, instituciji in tudi navadnemu Zemljanu. Kaj je ozadje tovrstne odločitve? Elon verjame v prihodnost Bitcoina in ob tem navaja: "Mislim, da je Bitcoin resnično na prelomu, saj ga bodo kmalu začela sprejemati tudi največja imena v finančnem svetu."

Tudi uporabniki na platformi ICONOMI sledijo temu trendu in tako že odkrivajo svet kripta. Digitalni vlak še ni zamujen, zato lahko leto 2021 začnete pozitivno in vstopite v raziskovanje kripta. Če ste do danes Bitcoin in ostale kriptovalute spremljali samo od daleč, je sedaj pravi čas za nov korak oziroma za novo poglavje vaših osebnih financ. Spoznavanje kriptovalut je dandanes enostavno. Platforma ICONOMI že nekaj let omogoča, da z nekaj kliki in majhnim vložkom (že od deset evrov) storite prve spoznavne korake. Poleg Bitcoina lahko kupite ali spremljate tudi ostale popularne kriptovalute. Nakup je res enostaven – registracija vam bo vzela manj kot minuto, plačate pa lahko z bančnim nakazilom ali s kreditno kartico.

Na svoj račun pa pridejo tudi zahtevnejši uporabniki, ki imajo na voljo dostop do naprednih algoritmov, upravljanja lastnih sredstev ter do več kot deset borz hkrati. Bistvena prednost platforme ICONOMI v primerjavi z drugimi kriptoborzami je njena preprostost in prilagojenost uporabniku. Njena posebnost so tudi bogati in zanimivi komentarji, ki jih objavljajo ostali uporabniki platforme ICONOMI.

Poleg kriptovalut so na platformi namreč tudi izkušeni kriptostrokovnjaki, ki svoje znanje in izkušnje delijo z drugimi. Tako lahko na enostaven način spoznate njihovo razmišljanje in z enim klikom dostopate do njihovih dolgoletnih izkušenj. Seveda pa platforma omogoča tudi ustvarjanje lastne kriptostrategije, tako v simulaciji kot v resnični obliki. V kolikor želite svoje znanje in razmišljanje deliti z bližnjimi, lahko to storite bodisi prek komentarjev bodisi prek vabila h kopiranju vaše kriptostrategije. Če ste do danes Bitcoin in ostale kriptovalute spremljali samo od daleč, je sedaj pravi čas za nov korak oziroma za novo poglavje vaših osebnih financ. Spoznavanje kriptovalut je dandanes enostavno. Platforma ICONOMI že nekaj let omogoča, da z nekaj kliki in majhnim vložkom (že od deset evrov) storite prve spoznavne korake.

Kako začeti?

Registracija je hitra in preprosta, vzela vam bo manj kot minuto. Preden začnete z nakupom kriptovalut, je potrebno opraviti še t. i. verifikacijo, s katero bo platforma preverila vašo identiteto in tako zagotovila njeno varno uporabo. Po uspešni verifikaciji vašega računa boste lahko začeli z nakupom kriptovalut. Takojšni nakup lahko opravite s kreditno kartico, lahko pa se odločite tudi za bančno nakazilo. V postopku vam bo platforma podala informacije za nakazilo, ki je na platformi običajno vidno v 1–3 delovnih dneh.

Trgovanje s kriptovalutami ima visoko stopnjo tveganja, kjer je možna hitra izguba denarja. Razmislite, ali razumete, kako deluje trgovanje s kriptovalutami in ali si lahko privoščite, da tvegate izgubo denarja. Cene kriptovalut so nestanovitne, njihova vrednost pa lahko v zelo kratkem časovnem obdobju močno niha, kar pomeni da niso primerne za vse vrste vlagateljev. Trgovanje s kriptovalutami ni urejeno in ga zato razen direktive o preprečevanju pranja denarja ne ureja noben regulativni okvir EU.

Naročnik oglasne vsebine je ICONOMI Limited.