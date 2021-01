Bitcoin 318 tisoč USD? Vlak bo kmalu odpeljal! BOSTE VSTOPILI?

(vir: https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2020/11/19/leaked-citibank-report-reveals-bitcoin-could-rocket-to-300000-price-by-end-of-2021/?sh=44917bd46eab)

PayPal je podprl kriptovalute, kartica Visa podpira plačevanje s kriptovalutami. Kaj vse to pomeni?

Bitcoin in druge kriptovalute so se vrnile! Ali ste prepozni!?!?

Novembra 2020 je bitcoin prebil "all time high" (najvišja vrednost BTC v primerjavi z USD vseh časov) 19.783 USD za en bitcoin in napovedalo se je novo leto Bika (Bull run). Bitcoin in preostale kriptovalute so se vrnile, je počasi začelo odmevati po vsem svetu. V času pisanja članka se cena bitcoina giblje nekje med 34 tisoč in 38 tisoč USD za en bitcoin.

Vsi se spomnimo leta 2017 in začetka leta 2018, ko je kriptotrg podivjal in so cene določenih kovancev dosegle tudi 20- ali 30-kratnik svoje vrednosti. Cene niso padale po več mesecev in praktično čez noč ustvarjale nove milijonarje po vsem svetu. Vsi so se zavedali, da je taka rast nevzdržna in da je večina kriptovalut preprosto precenjenih, zato so se sredi leta 2018 stvari začele obračati in bitcoin je bil na najnižji točki vreden 3.300 USD. Stvari so se umirile in kriptopodjetja so se končno lahko začela v miru posvečati svojim projektom.

Kaj je drugače kot leta 2017 in zakaj sledi novi Bull run?

Bull run leta 2017 je vodil predvsem razcvet etheriuma (ETH), ki ga je ustvaril eden izmed pionirjev blockchaina, Rus Vitalik Buterin. Platforma je omogočala vsakemu, da ustvari svoj blockchain in predstavi idejo na tako imenovanih ICO. ICO je kratica za "initial coin offering" oz. priložnost za začetni vložek v določeno kriptovaluto. Etherium je tako od avgusta 2015 z 0,50 USD za en ETH po dveh letih in pol januarja 2018 dosegel svoj "all time high" pri 1.428 USD za en ETH ali kar 2.100-kratnik svoje začetne vrednosti. Veliko novonastalih kriptopodjetij je kmalu po nastanku ugotovilo, da ideje niso izvedljive ali da so preveč ambiciozne, zato so prenehala delovati. Dobila so slab sloves in zaupanje ljudi je padlo. Države so začele izvajati regulacije na trgu kriptovalut in v nekaterih primerih celo prepovedale trgovanje s kriptovalutami svojim državljanom. Sledila so tri leta medveda (Bear run), a vsaka slaba stvar ima tudi dobro plat.

V teh treh letih se je v svetu spremenilo marsikaj in podjetja so se začela zavedati, da je varovanje podatkov ena največjih prioritet današnjega časa. Države so začele sproščati ukrepe in priznavati blockchain kot inovacijo, brez katere bo poslovanje v prihodnje nemogoče. V igro so začela vstopati vsa velika podjetja, ki jih pozna vsak, kot so Microsoft, IBM, Amazon, BMW, Nesstle, DHL, Toyota, Pfeizer, JP Morgan, ter praktično največje banke na svetu, kot sta Bank of America in Bank of China. Blockchain je začel dobivati veljavo in počasi vračati zaupanje vlagateljem. Ti ne vidijo več prihodnosti brez blockchaina in menijo, da je le še vprašanje časa, kdaj ga bomo uporabljali vsi, ne da bi se tega sploh zavedali. Tako so podjetja, ki so nastala v prejšnjem Bull runu, začela pridobivati močne partnerje in iz starta-upov prerasla v velika podjetja, ki bodo krojila prihodnost blockchaina.

Kriptovalute, ki bodo eksplodirale v naslednjem Bull runu

Bitcoin – BTC (trenutna cena 34.750 USD/BTC): Stalnica, brez katere si kriptovalut ne moremo predstavljati. Igra je preprosta, brez BTC ne moremo vstopiti na borzo. BTC je valuta, ki jo je mogoče zamenjati v vsako kriptovaluto na trgu, in edini kovanec, ki to omogoča. Več ljudi ko bo vstopilo na kriptoborzo, večja bo njegova cena. BTC je "varna" naložba, si pa od nje na kratek rok (šest mesecev) ne moremo obetati več kot od dva- do trikratni zaslužek. Najpogumnejši napovedujejo, da bo cena do konca leta 2021 zrasla na 318 tisoč USD za en BTC.

Vechain – VET (trenutna cena 0,031 USD/VET): Podjetje s sedežem v Singapurju, ki ima svoje pisarne tudi v Tokiu, Hongkongu, Parizu in Luksemburgu, ima trenutno 150 zaposlenih. Vodi ga Sunny Lu, ki je nekdanji direktor informacijske tehnologije Louis Vuittona na Kitajskem. Vechain je nastal leta 2015 na platformi etherium, a je v tem času že ustvaril svoj kovanec in svojo platformo. Podjetje se je specializiralo za področje zagotavljanja kakovosti, transporta ter sledenja različnim živilom in izdelkom. Trenutno imajo potrjenih več kot 200 partnerstev po vsem svetu. Omenimo samo največja s kitajsko vlado, kjer bodo skrbeli za tehnologijo v novonastalem tehnološkem mestu pod kitajsko oblastjo. Za Walmart Kitajska že zdaj sledijo več kot 23 različnim linijam produktov (ribe, meso, sadje in zelenjava) ter tako zagotavljajo kakovost in neoporečnost izdelkom, saj lahko vsak kupec s pomočjo pametnega telefona preveri, kdaj je bila, na primer, riba ulovljena, zapakirana in poslana v trgovino. Ne moremo pa mimo največjega strateškega partnerja DNV GL. Podjetje s sedežem na Norveškem ustvarja 2,4 milijarde EUR prihodkov na leto ter je eno vodilnih podjetij na svetu za obvladovanje tveganj in zagotavljanje kakovosti na področju naftne, pomorske in oskrbovalne industrije. Zadržane napovedi glede cene VET se gibljejo med 0,30 USD in 0,80 USD za leto 2021, tisti pogumnejši pa napovedujejo, da je samo vprašanje časa, kdaj bo VET presegel mejo enega USD in nadaljeval svoj pohod proti dvema USD za VET.

Kje smo delali napake v prejšnjem bikovskem trendu (Bull runu)?

Dobro se spomnim, kdaj so mi prvič predstavili bitcoin in kriptovalute. To je bilo marca 2017. Prijatelj je rekel: "Ali veš, da je etherium v treh mesecih zrasel z osem na 200 USD?" Rekel sem: "V redu, bom pogledal." Nato nisem naredil ničesar, minevali so meseci, spet smo se dobili in prijatelj mi je rekel: "Etherium je vreden že več kot 1.000 USD, si kaj kupil?" "Nisem, ampak zdaj pa bom," sem mu odgovoril. Bull run je bil na vrhuncu, vse je raslo in moral sem vstopiti. Potreboval sem račun za trgovanje, prijavil sem se in ni bilo odgovora. Po nekaj dneh sem ugotovil, da se zaradi poplave novih uporabnikov nikjer ne da odpreti nobenega računa oz. so čakalne dobe po nekaj tednov, nekje tudi mesecev. Joj, vse bom zamudil. Našel sem vmesno možnost in prek prijatelja naložil denar. Spet se je zataknilo, ker je bilo ime lastnika računa drugačno od mojega, jaz pa sem nakazal denar. Nekaj tisoč evrov je ostalo v "luftu", zdaj me je skrbelo še to … Da skrajšam, po nekaj tednih sem vse nekako postavil in pridobil svoj trgovalni račun.

Kaj je nauk te zgodbe?

Treba je biti pripravljen. To leto je videti zelo podobno letu 2017. Kriptotrg raste, večina s strani opazuje. Nekateri si mislijo: "Zdaj je že prepozno." Ali pa: "Malo bom še počakal." Dejstvo je, da bo večina teh proti koncu leta, ko bodo številke astronomske in se bo na vseh televizijskih kanalih ter spletnih straneh govorilo o neverjetnih rekordih, želela vstopiti na kriptotrg. Najverjetneje bo skok še večji kot pred leti in takrat bo morda res že prepozno. Zdaj je pravi trenutek!

Kaj lahko naredim v tem trenutku?

Pripravite se ZDAJ! Nepomembneje je, da smo pripravljeni, pa čeprav na koncu ne bomo nič kupovali.

To lahko naredite na preprost način, saj smo za vas prečesali kriptoborze ter vam omogočili prednostno odpiranje brezplačnega trgovalnega računa na eni od najuspešnejših in najbolj razširjenih kriptborz na svetu. Binance je med največjimi in najbolj razširjenimi borzami tako po številu uporabnikov kot tudi po številu kovancev, s katerimi lahko pri njih trgujete. Sedež je v EU, kar pomeni, da je vse skladno z zakoni EU, omogočajo SEPA-plačila in uporabo kreditne kartice, visoko stopnjo varnosti ter preprosto uporabo.

S klikom na povezavo si boste zagotovili odpiranje brezplačnega uporabniškega računa ZDAJ. To vas nič ne stane, prinese pa vam lahko zelo veliko.

Za vse tiste, ki bi se želeli pobližje seznaniti z uporabo Binance, smo pripravili webinar CryptoStarterTM, ki bo v četrtek 28.januarja ob 20.30.

Webinar CryptoStarterTM: Kako uporabljam www.binance.com in kaj moram vedeti, da bom uspešno trgoval?

7 korakov za uspešno trgovanje na Binance:

Kako varno dostopati do svojega uporabniškega računa?

Kje so glavni deli platforme in kaj pomenijo posamezni razdelki?

Kaj moram vedeti, preden začnem (verifikacija uporabnika, nakazila, trgovanje, stroški …)?

Kako si nastaviti varnostne nastavite za varno potrjevanje in dvigovanje sredstev?

Kako si pravilno naložiti ali dvigniti sredstva?

Kako trgujem (kupujem, prodajam)?

Kako si uredim nižje provizije pri trgovanju?

Trajanje: 60 min

O avtorju: Crypto Starter je dolgoletni poznavalec in vlagatelj v kriptoprojekte.