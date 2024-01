Bi radi zaslužili? Država vam od danes ponuja to priložnost.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obrestna mera v višini 3,4 odstotka v teoriji pomeni, da boste za vsak vložen evrski tisočak vsako leto dobili za 34 evrov obresti. To pri dejstvu, da boste za stroške v tem primeru v povprečju namenili okoli 20 evrov na leto, pomeni, da vam bo konec leta ostalo 14 evrov. Foto: Reuters

Z današnjim dnem so na voljo t. i. ljudske obveznice, ki jih izdaja Slovenija. Ta želi tako zbrati 250 milijonov evrov, imetnikom pa ponuja obrestno mero v višini 3,4 odstotka. Obveznice bodo v prvi fazi lahko kupile le polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pozneje, ko bodo obveznice uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Ključni poudarki:

- Obrestna mera je 3,4 odstotka.

- Ročnost obveznic je tri leta.

- Minimalni nakup v prvi fazi zbiranja ponudb je tisoč evrov, maksimalni pa sto tisoč evrov.

- Obveznice bodo kmalu kotirale na ljubljanski borzi – to pomeni, da jih lahko kadarkoli prodate.

- Obresti od obveznic ne bodo obdavčene do višine tisoč evrov.

- Za nakup obveznic potrebujete trgovalni račun.

Minimalni znesek nakupa obveznic v prvi fazi (od 1. do 16. februarja), preden bodo dosegljive prek ljubljanske borze, je tisoč evrov. Maksimalni pa sto tisoč evrov. Ker gre v prvi fazi le za zbiranje ponudb, boste lahko na koncu dobili manj (če bo povpraševanje veliko večje od ponudbe) obveznic, kot jih boste želeli.

Obveznice so dostopne na 186 vpisnih mestih po vsej državi, in sicer prek petih distributerjev: NLB, Nova KBM, BKS, SKB in Ilirika.

Pa se državne obveznice sploh izplačajo?

Na to bodite pozorni pri odhodkih

Pri iskanju odgovora na vprašanje, ali se nakup državnih obveznic izplača, je treba upoštevati več dejavnikov. Na strani odhodkov morate upoštevati tudi strošek trgovalnega računa in strošek KDD. Kot je poročalo Delo, vas bo to, če še nimate odprtega trgovalnega računa, v treh letih stalo:

pri nakupu obveznic za deset tisoč evrov: v povprečju 65 evrov,

pri nakupu obveznic za 50 tisoč evrov: v povprečju 83 evrov.

Končni strošek trgovalnega računa in KDD bo torej odvisen od zneska, ki ga boste zapravili za nakup ljudskih obveznic. Pri Delu ob tem še opozarjajo, da pred odprtjem trgovalnega računa pri enem izmed ponudnikom preverite, koliko vas bo stalo zaprtje.

Poleg operativnih stroškov pa je treba upoštevati tudi davke. Država je sicer napovedala, da bodo obresti do višine tisoč evrov neobdavčene. Potem pa vam bo država odvzela četrtino vseh prihodkov obresti.

Tudi predčasna prodaja obveznic pred zapadlostjo bo povezana z dodatnimi stroški. Cena bo določena na trgu, strošek prodaje pa je spet povezan s ponudnikom, ki bo za vas izpeljal posel.

Prihodki obveznic: za tisočaka 34 evrov na leto

