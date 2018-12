Bertoncelj o drugem tiru: Evropska investicijska banka želi zavarovano posojilo

Finančni minister Andrej Bertoncelj se je danes v Bruslju s predsednikom Evropske investicijske banke (EIB) Wernerjem Hoyerjem pogovarjal o financiranju izgradnje druge cevi predora Karavanke in drugega tira železniške povezave med Divačo in Koprom. Kot je poudaril Bertoncelj, bo predvidoma še ta mesec podpisan dogovor o financiranju druge cevi karavanškega predora, glede drugega tira pa je še letos napovedal srečanje Slovenije, Evropske komisije in EIB.

Finančni minister Andrej Bertoncelj, ki se je te dni v Bruslju udeležil sestankov evroskupine in finančnih ministrov EU, je povedal, da je imel skupaj z državnim sekretarjem Metodom Dragonjo ob robu kratko in koristno spoznavno srečanje s predsednikom Evropske investicijske banke (EIB) Wernerjem Hoyerjem.

Pogovarjali so se o sodelovanju med državo in EIB, ki utečeno in dobro poteka, je povedal Bertoncelj in dodal, da bo še ta mesec podpisan dogovor o financiranju gradnje druge cevi karavanškega predora v višini 90 milijonov evrov iz mehanizma evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi).

S Hoyerjem so preučili tudi možnost financiranja drugega železniškega tira med Divačo in Koprom na podlagi garancij iz sklada Efsi. "Želijo posojilo, ki bi bilo zavarovano v okviru mehanizma Efsi," je pojasnil finančni minister, ki ni želel govoriti o podrobnostih.

Poudaril je, da je bil pogovor kratek, da je trajal okoli 15 minut in da so govorili zlasti o finančnem delu. Izraženi so bili sicer določeni tehnični zadržki, a na sestanku se kot finančniki niso pogovarjali o tehničnih vidikih, ki se obravnavajo v okviru ministrstva za infrastrukturo, je dejal.

Evroskupina poziva Slovenijo, naj čim prej posreduje posodobljen proračunski načrt



Finančni ministri držav v območju evra so danes v Bruslju potrdili ocene proračunskih načrtov, ki jih je podala Evropska komisija. Evroskupina Slovenijo poziva, naj čim prej posreduje posodobljen osnutek proračunskega načrta in naj pravočasno ukrepa za zagotovitev skladnosti z evropskimi proračunskimi pravili. "Prijazno nas nagovarjajo, naj naredimo dodaten napor. Tega se zavedamo, doma na vse kriplje pritiskam, da naredimo ta dodaten napor," je dogajanje v Bruslju komentiral finančni minister Andrej Bertoncelj.

Tristransko srečanje na temo drugega tira še letos

Minister je izpostavil, da so se dogovorili za tristransko srečanje Evropske komisije, EIB in Slovenije, ki jo bo verjetno zastopalo ministrstvo za infrastrukturo, če bo potrebno, pa tudi ministrstvo za finance. To srečanje naj bi se po besedah Bertonclja zgodilo še ta mesec.

Na vprašanja, kaj je o projektu drugi tir rekel predsednik EIB, je Bertoncelj odgovoril, da so izrazili svoja pričakovanja in predloge o tem, da se glede tehničnih vidikov dogovorijo čim prej, najpozneje do aprila, da se bodo sporazumi lahko podpisali.

V povezavi s sporno finančno konstrukcijo in sodelovanjem Madžarske je minister dejal, da se o Madžarski niso pogovarjali. Trenutno se v shemi predvideva slovenski in madžarski delež, če bo prišlo do spremembe, bo o tem odločila vlada, je poudaril finančni minister in dodal, da vprašanji sodelovanja Madžarske in garancij iz sklada Efsi nista povezani.