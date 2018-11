Bencin bo cenejši za pet centov, dizel za 1,7 centa

Opolnoči se bodo znižale cene reguliranih pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za pet centov in bo stal 1,269 evra. Petdesetlitrski rezervoar bencina bo tako cenejši za dva evra in pol. Liter dizla se bo pocenil za 1,7 centa na 1,340 evra. Petdesetlitrski rezervoar dizla bo tako cenejši za 85 centov.

Cene bencina in dizla so se oktobra gibale na najvišjih ravneh v zadnjih nekaj letih. Tokrat se bo bencin pocenil tretjič, dizelsko gorivo pa drugič zapored. Končna cena 95-oktanskega bencina in dizla je sicer odvisna predvsem od gibanja cen fosilnih goriv in cen biogoriv na svetovnem trgu.

Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev za posamezni naftni derivat se namreč določi kot seštevek modelske cene mineralnega naftnega derivata in dodatka za bikomponeneto, ki se primešava mineralnim gorivom.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.